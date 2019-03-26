蜂蜜檸檬正夯 入春保養新選擇

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）蜂蜜加檸檬給你酸酸甜甜的戀愛滋味， 很適合在忽冷忽熱的天氣，來一杯清爽解膩、甜而不膩的蜂蜜檸檬水。

新北市雙溪區三貂嶺農場場主青農范姜忠義原先從事科技業，6年前 因為想轉換工作跑道， 同時覺得農業這種可以踩在土壤上工作是一份很踏實的行業， 所以就決定從科技業走入農業， 從農這條路一路走來也遇到許多困難， 范姜忠義苦笑著回想第一次種玉米、地瓜的那一年， 因為不熟悉在地氣候，太晚種植， 所以還來不及採收就遇到颱風的慘況，同時因為經營有機， 也常常遇到山羌、果子狸等動物吃掉田裡作物的窘境， 不過仍喜歡並堅持這種簡單、純樸的生活。

目前農場裡主要生產作物品項包含蜂蜜、有機蔬菜、有機山藥、 有機苦茶樹等。范姜忠義表示雙溪三貂嶺擁有良好的生態環境， 為了利用在地生態環境特色，於兩年前開始養蜂， 主要採收在地野生的紅淡花，紅淡花樹是東北角特有的野生植物， 紅淡花蜜喝起來花香味十足。除此之外，每逢7月份關渡水筆仔開花 時，也會將蜂箱移至紅樹林地區採收水筆仔蜜， 范姜忠義表示水筆仔蜜產量稀少，風味特殊，帶有海風的鹹味， 因為市面上比較少有人生產紅淡花蜜以及水筆仔蜜， 歡迎大家來農場品嘗這特殊的好風味。

農業局表示，新北市出產相關相當豐富的農特產品， 同時也輔導農友成立養蜂產銷班，每年提供班員們資材補助， 支持養蜂產業，消費者可依喜好購買本市優良農特產品， 品質好又安全。蜂蜜送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購， 相關訂購資訊請洽瑞芳地區農會(02) 2497-2760， 農友范姜忠義0918-195-911。