新北照顧新住民 「服務papa走」 單一窗口享全方位服務

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）新北市政府教育局今年度新住民外展式服務「 服務papa走」昨(25) 日於新莊區民安國小展開，結合各區公所、學校、 地政事務所及戶政事務所等相關單位，將陸續分區辦理29場次， 由五位新住民服務人員到各區進行巡迴服務及宣導， 提供全方位諮詢服務， 包含新北市新住民相關福利措施及宣導相關資訊。

今年系列活動包含專題講座(健康養生、親子教育)、 趣味文化交流體驗及歸化國籍等相關法律介紹，並提供現場抽獎。

這項活動 2016年推展至今已協助兩千多名新住民，獲得新住民朋友熱烈迴響， 更有不少夫妻檔攜手參加，除了瞭解新住民的相關福利服務外， 也以行動支持、鼓勵另一半牽手成為正港的臺灣人。

新北市教育局自2008年成立國際多元服務櫃檯，提供英、越、印、泰、緬、 菲等6語新住民相關諮詢服務，包括通譯、轉介服務、電話諮詢、 法律服務等四大面向服務， 讓新北市新住民運用單一窗口享有全方位服務， 開辦至今受理個案件數已達6萬餘件。

在國際多元服務櫃檯服務資歷已有10年的泰語服務人員鄒瓊美表示 ，早期的法律對因婚姻來台的新住民身份沒有保障， 曾有來自泰北的個案遭受前夫以法律箝制，身心俱疲， 不得已將孩子送回泰國，幸好現今政府法規逐漸鬆綁， 社會氛圍友善，個案在法律扶助下得已離婚，並將孩子接回臺灣， 展開穩定的新生活。

另一名服務多年的緬甸語服務人員林麗雲表示， 她印象最深刻的是一位來自緬甸的英文老師，來台後因為家庭、 語言、生活習慣及工作不順遂， 經過服務人員提供語言及技能學習管道、就業資訊後， 幫助她認識雙方文化差異，迄今生活總算慢慢開始好轉。 國際多元服務櫃檯提供的不僅提供諮詢服務， 更是新住民朋友的心靈補給站，帶給新住民朋友溫暖的支持力量。

來自印尼的服務人員盧艷娟則表示， 最令她感到成就感的是協助個案爭取工作上的權益， 曾有一名個案歷經勞資爭議及職業傷害， 櫃檯人員除了協助預約法律諮詢外，也協助通譯服務， 幫助個案爭取應得的權益，讓新住民朋友在台安居樂業。