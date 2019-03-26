韓國瑜訪中提「中華民國」　蔡總統：要確定對方看到這段

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今(26)日晚出席馬紹爾總統海妮的國宴，她致詞表示，台灣對永續發展目標的重視，絕對不亞於任何一個聯合國會員，只要給台灣機會，將可以為世界帶來更多不一樣的選擇。

總統蔡英文南太平洋「海洋民主之旅」，今(26)日從諾魯飛往此行第三站馬紹爾，下午並與隨團媒體茶敘。明(27)日蔡總統將過境美國夏威夷，接著準備返回台灣。​​

對於高雄市長韓國瑜訪問港澳與中國，媒體提問說，有人批評蔡總統出訪是在撒錢、韓國瑜出訪則是在賺錢。蔡總統對此強調，行銷就是在商業基礎上賣貨品，「現在看到各式各樣行銷，都是以商業為考慮行銷，也不要摻雜其他目的在裡面。」

今天茶敘前她先要幕僚跟媒體溝通，不談選舉，也拒絕回答選舉相關議題。她稍後在臉書po文解釋說：

今天下午，我和媒體茶敘快結束時，大家又想問關於黨內初選的事情。我本來跟大家拜託，初選的事情等到回台灣再談就好，出門在外還是多關心外交議題。

綜合媒體報導，蔡總統針對以下議題，分別回應如下：

■​韓國瑜昨與國台辦主任劉結一會後向媒體自稱「孫中山信徒」、並提及「中華民國」​

蔡總統先前受訪時曾呼籲韓國瑜，會見國台辦主任劉結一時，應該提到「中華民國」。不過，韓國瑜昨(25)日會面時沒有提，到會後才向媒體自稱是「孫中山信徒」、並提到「中華民國」等字句。蔡總統回應說：「人走了（劉結一）再說，我們就要確保走掉的人在媒體上，有看到這句話。」

她強調，政治人物有政治人物的責任，遇到國家最重要事情都要有一定堅持與表達，尤其是民選政治人物，背負民意期待，人民想轉達的事情，「我們必須有責任保護國家尊嚴與主權，該講話就應該要講話！」

■​韓國瑜批評，他在海外賣農產品，國內卻有很多人在扯後腿

蔡總統指出，賣農產品地方政府都有在做，時任高雄市長陳菊也經常出去賣水果，這是地方首長的工作項目之一，「我們在意的是賣農特產品有些作為，會傷害到人民對主權與尊嚴期待，這才是重點。」

■​​有人批評​蔡總統出訪是在「撒錢」？！​

蔡總統說：「我覺得台灣人要是照你這樣講，就不是我們熟悉的台灣！」台灣經濟發展早期也受很多國家照顧，今日本來就有回饋國際社會的義務，台灣這些對外援助與協助經費，相對其他國家比例上低很多。如果台灣人把這個視作撒錢，不當作善盡國際義務，「我相信這不是我了解與我所可以接受的台灣人，我相信絕大多數台灣人都同意我的意見，這是作為民主國家最基本責任。」

■​​​蔡總統出訪與韓國瑜出訪，兩者相較有何優勢？

蔡總統說，某種程度更清楚看到台灣在這個區域定位，從兩岸中的台灣跳脫出來「變成印太區域的台灣」。

■​會不會買​賴清德前院長出版的新書？

蔡總統說記者問這問題「我倒是真的 有點楞住，因為過往政治人物出版新書，通常都會透過出版 社送書給我​」。​​她說自己也是政治人物，也出過書。「其實我當然很願意讀其他人寫的書，不管有沒有人送，都不是問題啦​」。