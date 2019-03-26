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英國貿部率團訪台　分享自駕車試驗計劃尋合作商機

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By 施家恩,台灣英文新聞－編輯
2019/03/26 16:58
中華民國國際經濟合作協會與英國在台辦事處共同辦理台英智慧城市論壇，會後論壇大合照。

中華民國國際經濟合作協會與英國在台辦事處共同辦理台英智慧城市論壇，會後論壇大合照。

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）2019智慧城市展26至29日在台北南港展覽館盛大舉行，吸引43國專業人士及城市代表參與，其中英國國際貿易部首席科學顧問Dr. Mike Short CBE也率團與會，開幕首日與國經協會舉辦論壇，探討自駕車產業供應鏈整合，並尋求合作商機。

國經協會與英國在台辦事處共同舉辦的「台英智慧城市論壇-自駕車產業供應鏈整合」論壇上，台英兩國與會專家分享雙方自駕車試驗計劃，以自駕車試驗成果進行深度交流。英國長年推動「科技城市」建設，推動AI、5G 和自駕車發展，對 AI 投入 7,500 萬英鎊，研發無人自駕車具市場商機。

由英國國際貿易部首席科學顧問Dr. Mike Short CBE率領的智慧城市高科技訪團，於3月26日至29日「2019智慧城市論壇暨展覽」期間訪台，訪團有22家，包括Aurrigo自駕車業者、Amplyfi人工智能公司、Chipside智慧城市管理者平台公司、Digital Barriers軟體解決方案公司、Darktrace資安防護公司、BSI英國標準協會、M-Solv LTD科技公司等，透過訪台行程了解台灣政府單位及廠商智慧城市相關議題之應用，促進兩國貿易、投資及各項技術合作。
2019智慧城市展