英國貿部率團訪台　分享自駕車試驗計劃尋合作商機

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）2019智慧城市展26至29日在台北南港展覽館盛大舉行，吸引43國專業人士及城市代表參與，其中英國國際貿易部首席科學顧問Dr. Mike Short CBE也率團與會，開幕首日與國經協會舉辦論壇，探討自駕車產業供應鏈整合，並尋求合作商機。

國經協會與英國在台辦事處共同舉辦的「台英智慧城市論壇-自駕車產業供應鏈整合」論壇上，台英兩國與會專家分享雙方自駕車試驗計劃，以自駕車試驗成果進行深度交流。英國長年推動「科技城市」建設，推動AI、5G 和自駕車發展，對 AI 投入 7,500 萬英鎊，研發無人自駕車具市場商機。

由英國國際貿易部首席科學顧問Dr. Mike Short CBE率領的智慧城市高科技訪團，於3月26日至29日「2019智慧城市論壇暨展覽」期間訪台，訪團有22家，包括Aurrigo自駕車業者、Amplyfi人工智能公司、Chipside智慧城市管理者平台公司、Digital Barriers軟體解決方案公司、Darktrace資安防護公司、BSI英國標準協會、M-Solv LTD科技公司等，透過訪台行程了解台灣政府單位及廠商智慧城市相關議題之應用，促進兩國貿易、投資及各項技術合作。