〈時評〉向牆頭草說不！不讓台灣沉淪的「破窗效應」發酵

俗話說得好，人各有志。今天，二三五0萬台灣人中，有人認同自己是台灣人，有人認同自己是中國人，甚至於有人自認為既是台灣人、也是中國人，又那怕招誰惹誰了？今天，即便有人公開宣告要擁抱共產中國、向民主台灣說再見，國人縱使沒有給予祝福，至少也會予以尊重，不至於惡言相向。

台灣人不能接受的是：藝人也好，商人、退將、當紅或過氣政客也罷，在中國媒體前是侃侃而談的「祖國是中國」、「以身為中國人為榮，為傲」，一轉身，又可以馬上變臉，若無其事跑回台灣享受高品質的健保、領優渥的退休金、揮舞「國旗」高喊「捍衛中華民國」，藉矮化台灣、出賣台灣、拉台灣人當墊背，成就個人的前途與「錢」途！

遺憾的是，若干執政官員，對這些見人說人話、見鬼說鬼話，討好中國、「為匪宣傳」的國人不僅視若無睹、束手無策，竟然還可以一再「貼心」地對騎牆派們腳踏兩條船的「苦衷」、「委屈」、「無辜」表達「諒解」、「包容」之意，儼然在變相為雙面人的投機取巧行為背書、美言兼鼓勵，讓「破窗效應」順利發酵？

當年，16、7歲的周子瑜被逼表態「我是中國人」，因為當事人確實還未成年，台灣人是不忍苛責的；同樣遭中國霸凌的張懸，因為選擇向中國說「不」，更獲得台灣人如雷的掌聲。反觀向中國諂媚交心的台灣人黃安、凌友詩、歐陽娜娜等，卻贏得台灣人一面倒的噓聲，說明了：年滿18的你或妳，既然已享有公投的權利，表示你或妳要為自己個人的行為負責了！自己選擇要當個「堂堂正正的中國人」，那是個人的權利與自由，當然可以，就請便，也不送了，但你或妳無權扯些有的、沒的，拉所有台灣人一起下水！

台灣人，已經用噓聲清楚向牆頭草說：「不」！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）