〈財經主筆室〉全民自選平台開始實驗 勞工退休金操作僵化仍待解

金管會主委顧立雄日前主動扮演代言人，承諾未來2年將每月提撥5000元，參與基富通的全民退休金投資實驗平台，目的是希望能夠藉著穩定的投資績效，來說服全體國民接受現代化的退休理財方案。基富通的這個實驗平台立意雖好，但勞保財務有2026年破產危機，即便看似有點緩不濟急，但能讓勞工朋友有多一個選擇，總比完全不做來得好，但如何解決僵化的台灣退休金操作方式，應該才是未來刻不容緩得進行改革的重點工作。

國內勞退新制已實施逾10年，但僅7%勞工願額外自提，金管會如今效法國外推出「退休投資平台」，透過政府篩選優質投資商品，讓國人自行選擇投資標的，藉此提高報酬率來更快累積退休金。顧立雄是於去年底提出「退休投資平台」實驗專案，在完成超過35家投信公司參加遴選標準說明會後，日前完成收件，總共14家投信業者參與，未來將選出3家，平台預計7月底前上路，實驗期間以2年為限，預計只開放1萬名民眾參與投資實驗。

顧立雄主推這個實驗平台方案並非獨創，世界各國主要國家已行之有年，此時積極推動除了是要讓民眾有多一個選擇外，或許也是認清台灣退休金的操盤制度，應該是所有先進國家中最保守、最老舊，看似毫無風險但績效卻遠落後市場報酬率，主要是這些基金操盤者都是領固定薪水公務員，在不願承受任何風險，又無法引進專業的資產管理機制下，結果是勞保財務提前邁向破產。

勞動部管理退休基金規模到底有多大？據統計，舊制勞退基金9272億餘元、新制勞退2兆2195億餘元、勞保基金7075億餘元、就業保險基金1260億餘元、國民年金3183億餘元，五大勞工相關基金運用餘額高達4兆2987億餘元，規模驚人。但據勞動部資料顯示，2018年勞動基金收益共虧損726.6億元，投資報酬率為負1.95%，若檢視退休基金投資績效，過去12年中就有7年結果是「不如市場績效」，意即想要不靠政府補足保證收益機率並不低。

退休基金是國民重要權益，但人民似乎完全沒有選擇權利，但千萬勞工大眾，不論職業與年齡，每個月薪資裡有將近2成，由勞工自付或雇主提撥，全部都一起吃大鍋飯，將這筆錢交付給勞保、勞退、退撫等政府基金，統一由勞動部來運用操作，但操作結果常不如人意，就以去年投資出現虧損，勞退基金帳戶就分不到錢。

這次基富通全民退休金投資實驗平台，初期僅1萬名民眾參與，若以每人每月平均4000元估算，累計2年下來投入資金還不到10億元，跟龐大勞工退休基金相比完全不成比例，金管會願意積極推動此案很值得鼓勵，但對台灣退休金長期績效低落的結果助益不大。金管會似乎不需要來說服國民接受現代化的理財方式，反而應該更積極以跨部會方式，與勞動部共同合作突破現有退休基金制度規定，來為千萬辛若的勞工來謀取合理退休金報酬，才能夠真正解決問題。