證交所啟用「逐筆交易擬真平台」 助資本市場接軌國際

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為明年台股逐筆交易正式上線做暖身，臺灣證券交易所25日先啓用「逐筆交易擬真平台」，協助台灣資本市場與國際接軌。

證交所及證券周邊單 位同日推出逐筆交易擬真下單服務，並邀11家證券商共同參與。金融監 督管理委員會顧立雄主任委員25日出席擬真平台記者會，他表示，擬真平台啓用後，仍有許多相關準備工作，包括資訊系統的調整與測試、市場的教育宣導、人員的訓練等，以確保逐筆交易制度在明年3月23日正式上線時能順利。

證交所自民國82年8月起，就採電腦自動系統進行交易， 交易規則一直是採用「集合競價」的方式，以單次可以滿足最大成交量原則，集合競價撮合循環秒數， 最先是25秒一盤，後來隨著電腦的進步與市場的需要，逐漸縮短， 到今日是5秒一盤。

國際上不僅紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、 上海等國際金融中心的集中交易市場是採用「逐筆交易」，連泰國、 馬來西亞、印尼許多新興國家也都是用這個制度。從2011年開始 ，證交所就開始規劃改採「逐筆交易」，規畫了七年時間， 目前時機已成熟，認為是落實讓台灣資本市場與國際接軌的時刻了。

逐筆交易四大優點

證交所表示，「逐筆交易」有四大的優點，包括「交易效率高， 增加市場流動性」、「未成交委託價量資訊的參考性較高」、「 成交價格依對手方委託價格依序撮合成交， 形成較集合競價透明且具連續性」及「交易制度具擴充性」。

另外，盤中全 面逐筆交易之實施，除使臺灣證券市場與國際接軌外， 將使股市盤中交易更有效率、交易資訊更透明、委託種類更多元， 另現貨市場與期貨、選擇權等衍生性金融商品皆因採行逐筆交易， 投資人在交易策略的運用上得以更順暢。

盤中逐筆交易為臺灣資本市場之重大革新， 為讓投資人在制度上線前知悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類（如：市價單、立即成交否則取消(IOC)委託、 全部成交否則取消(FOK)委託）及資訊揭示之頻率， 證交所特別建置「逐筆交易擬真平台」， 自2019年3月25日起提供市場參與者進行逐筆交易測試， 並與櫃買中心共同推出交易所下單介面， 同日起供投資人進行逐筆交易體驗。

「逐筆交易」擬真平台啓用獎勵措施

為增加投資人對擬真平台之參與度， 證交所與櫃買中心自今年4月1日起辦 理豐富的獎勵活動，每季推出不同獎勵措施，獎項合計高達千萬元。 投資人如欲參與獎勵活動，可至逐筆交易擬真活動網站註冊：https://323go.twse.com.tw/，並在證券商或交易所提供之擬真平台下單， 每天完成三筆不同新式委託且成交，就符合獎勵資格。 第一波活動自4月起至6月，天天抽出1,000份7- 11 CITY CAFÉ咖啡券或50元購物金，還有APPLE產品及亞洲來回機票等大獎，主辦單位籲投資人踴躍參加。

除了送出大獎，證交所並規劃一系列宣導措施， 如證券商種子講師培訓課程、電視宣導短片、微電影、 擬真平台操作流程介紹、宣導海報及投資人宣導手冊等， 將透過電視廣告、網路媒體及社群網路平台等管道， 全面對投資人大眾進行宣導。