博鰲論壇「亞洲競爭力報告」 台灣第2、僅次南韓

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）博鰲亞洲論壇2019年年會今（26）日在海南登場，大會發布了「亞洲競爭力2019年度報告」，其中亞洲四小龍在亞太地區37個經濟體中包辦前4名，台灣僅次於南韓，排名第2，優於新加坡、香港與中國。

《聯合》報導，今年是第9年發布亞洲競爭力報告，從整體經濟活力、商業行政效率、社會發展水平、基礎設施狀況、人力資本與創新能力等面向，分析37個亞太經濟體前一年度的經濟競爭力。

2019年報告，意即2018年競爭力排名。前5名依序為南韓、台灣、新加坡、香港及日本。南韓、台灣皆比前一年上升兩個名次，新加坡從第1掉至第3。第6到第10名分別是以色列、澳洲、紐西蘭、中國與阿拉伯聯合大公國。

根據報告，台灣高科技創新及產品出口領域具有優勢，但不敵南韓。值得一提的是，台灣去年改善營商環境頗有建樹，商業行政效率排名提升5位，拉抬整體表現。

博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東表示，全球經濟增長動能不足，充滿不穩定因素。他認為當前世界面臨之挑戰在「發展」與「治理」面向。

博鰲亞洲論壇年會每年發布「亞洲競爭力報告」、「亞洲經濟一體化報告」、「新興經濟體報告」，今年並首次發布全英文版的「亞洲金融發展報告」。