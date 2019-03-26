賴清德新書記錄500天閣揆路　談韓國瑜：孫悟空逃不過如來佛掌心

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德日前登記參選民進黨內總統初選，挑戰爭取連任的蔡英文總統，讓政壇人士皆感震撼；昨(25)日賴清德的新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》在網路書店預告開賣，29日起他還將舉行多場新書發表會。

賴清德日前強調，要打一場典範的初選，在蔡總統出訪拚外交期間，他也不會有公開行程；蔡總統預定28日返國，賴清德新書的第一場發表會就訂在隔天29日舉行。

賴清德昨在臉書po文說，繼四年前記錄第一任市長任期的《看見未來》後，這本天下文化出版、記者郭瓊俐執筆的《用行動帶來希望》，是再一次以專書記錄台南市長第二任期及行政院長任內(約500天)的重大政務決策與心路歷程。

他強調

施政要秉持「對症下藥」的精神，誠實面對各種政治與社會問題，務實提出解決方法，踏實推動各項政策。 謹以此書獻給所有為台灣社會一同努力打拼的人，也期待將「誠實、務實、踏實」的精神與大眾分享，讓我們一同用行動，為台灣帶來希望與力量。

中央社報導，新書內容也提及賴清德接任閣揆、與層峰多次溝通的心境轉折；面對「議長黑金」，遵守法令、不進議會的堅持；以及台南鐵路地下化為所當為等。

報導指出，依照目前規劃，賴清德29日起將出席多場新書發表會，29日在台北誠品信義店、30日在台南國立台灣文學館；31日則將在賴清德的故鄉、萬里昭靈宮舉行。

此外針對高雄市長韓國瑜的中國行，昨賴清德也以【唐三藏的提醒: 孫悟空逃不過如來佛手掌心】為題po文指出，過去他到中國上海及香港訪問，拜訪行程全程透明，同時也公開表示兩岸求同存異的立場，要往前看，兩岸交流互動就有進展。

他說，很可惜這次韓市長卻讓港澳朋友擔心，當地媒體標題指稱韓市長「私通中國」、「默認一國兩制」、「高雄市長韓國瑜賣掉台灣」。

賴清德指出，