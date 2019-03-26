新南向台印文化交流 ITA會長史達仁拜會台南市長黃偉哲

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印度台北協會會長史達仁3月25日拜會台南市長黃偉哲，雙方就強化台南與印度文化交流部分進行討論。

黃市長表示，臺南是一個豐富多元的城市，從氣候、民情、習俗、文化都不同於北部，聽聞史會長已經走過媽祖遶境，在此誠摯邀請史會長有機會一定要來參與臺南的鹽水蜂炮，那是具有百年歷史、全世界最刺激的民俗活動。談及產業方面的合作，他表示臺南工業發展也很發達，設有南科、工業區及眾多傳統工廠，未來希望能與更多印度優良的廠商合作。

史會長表示，他曾多次造訪臺南，深知臺南在臺灣文化、歷史及經濟發展方面的重要性，對於臺南的古蹟、廟宇如數家珍，相當推薦來臺灣旅遊的印度朋友到臺南來。目前臺南與印度已經建立密切的合作關係，上個月印度台北協會也與成功大學、國發會合作舉辦「台印產學資訊交流座談會」。

黃市長回應，印度也是目前世界發展最快的國家之一，對於臺南與印度之間的交流合作會全力支持，現階段希望先找出兩地在產業方面的共通點，促進更多廠商或工業區之間的經貿合作。

他也鼓勵兩地人才交流，不僅歡迎印度學生來臺灣，也希望有更多臺灣學生到印度去學習了解，其他具體合作事項期待與印度台北協會持續討論。