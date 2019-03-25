新北第一粵菜餐廳「望月樓」 招牌烤鴨五吃

位於新北第一高樓48樓、且擁有超高人氣的「望月樓」，以新派粵菜、創意港點及居高臨下的無敵高空景觀，屢屢被媒體評價為新北口碑第一粵菜餐廳！大地回春之際，是享用烤鴨最適宜的時節，主廚蘇權暉嚴選油脂豐厚、肉質細嫩的優質鴨材─宜蘭豪野櫻桃鴨，即日起至5月15日推出「一鴨五吃」，售價NT$3,200元，不論是老菜新作，或是結合在地食材入料，皆展現烤鴨料理精彩多變、美味天成的極致風味，為貼心消費者點用，平日也有四人套餐的選擇，每套NT$4,500元，歡迎蒞臨品賞，並務必三天前訂位，詳洽(02)7705-9703。

望月樓鎮店之寶的廣式片皮鴨，經醃製、燙皮、上鴨水、風乾、烤製等繁複步驟後，才成就一隻圓潤豐美、色澤誘人、皮酥肉嫩的完美烤鴨！主廚精心設計的「一鴨五吃」，五道佳餚如下：

櫻桃鴨大蔥捲餅：蘇主廚說，烤鴨出爐後需以最速件送到客人桌邊，並在鴨胸前開始片鴨，取皮，切肉墊底，製成八等分。此次嚴選口感較厚、較軟嫩的墨西哥餅來包捲餡料，來客可夾取片鴨，沾些主廚特製的甜麵醬，結合荷蘭大蔥、節瓜和小黃瓜包入墨西哥餅內，吃來爽脆中帶有鴨肉的柔嫩，雙重口感，讓人回味無窮！

錦繡玉鴛鴦：源自於香港老字號翠亨邨酒樓的一道名菜，已有近40年的歷史，蘇主廚某次機緣與該廳師傅同席，得知翠亨邨向以經典懷舊手工菜聞名，這道菜正是代表菜色之一。所謂錦繡本就是指色彩鮮艷的絲織品，所以這菜就是講究以刀工將食材細切成絲，鴛鴦則是指菜裡用了雞鴨二種禽類，平添雅趣，最後以芝麻醬拌勻，後人考慮美觀，改用蜂蜜檸檬汁，清爽開胃！

主廚將帶皮燒鴨、去皮白切雞全部切絲，鋪在調味適度的海蜇皮上方，同樣切成細絲的白色和紅色火龍果、橙色哈密瓜、綠色蜜瓜分據四周，附上自製的梅子金桔醬和回鍋酥炸的油條，姿色迷人！拌勻後品嘗，刺激味蕾的酸甜先在口中炸開，葷料的鮮腴融合水果的豐富，口感軟脆交融，滋味美絕。

加拿大鴨肝生菜鴨鬆：「生菜鴨鬆」是一鴨多吃的招牌菜之一，主廚在設計料理時，貼心運用加拿大鴨肝入菜，吃來不乾不澀，反而提升整體滑順綿密的口感，夾帶濃郁的鴨肝香氣。首先將加拿大鴨肝切塊、油炸，再和切丁的筍子、馬蹄、紅蘿蔔、芹菜、松子與杏包菇絲混炒，取生菜豪氣地包入混炒後的豐富餡料，一嚐入口，酥脆的生菜口感，搭配鴨肝油脂在口中化開，去油添香，美味至極！

雪菜鴨絲煎南瓜米粉：傳統廣東菜「雪菜鴨絲米粉」有兩種吃法，一種是將熱炒的雪菜鴨絲，加入高湯調味，再把米粉煎好放入燜煮，口感香彈軟嫩；另外則是將米粉煎熟，食用時，淋上雪菜鴨絲上湯芡汁，滋味馥郁，主廚利用此一作法，嚴選新北在地、榮獲台灣農漁會百大精品，且主打無色素、香料與防腐劑的「滬尾南瓜調合米粉」，一口吃下，兼具外脆內軟與南瓜飄香，分享給識食饕客細細品嚐。

鳳梨苦瓜鴨架湯：家庭聚會的餐桌上，「鳳梨苦瓜雞湯」是很常見的一道湯品，頗受台灣人喜愛，蘇主廚改以烤鴨骨變換湯頭的風味，更顯迷人，他將處理過後的白苦瓜、薑片、鴨骨，和新鮮鳳梨、蔭鳳梨醬，放入鍋中，加水煮成湯，嚐一口清爽的湯汁，帶有苦瓜和鳳梨酸甜的後韻，不油不膩，提升湯頭烤鴨特有的風味，鹹香順口！

蘇主廚的廣式片皮鴨「四人套餐」，每套NT$4,500元，內容除了涵蓋上述的一鴨五吃、以及該廳最叫座的楊枝甘露和季節鮮果外，另外還可自六道招牌料理任選三道享用，選項有：松露帶子炒鮮奶、鮮蟹肉石榴球、碧綠玉簪鳳尾蝦、紅油咖哩蝦、波特酒紅糟醬燒小排、和沙茶金菇牛肉煲。