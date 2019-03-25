韓國瑜訪中港澳　陸委會：限一個月內提書面報告

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今(25)日與中國國台辦主任劉結一會面，陸委會說，回台後高市府要在一個月內，向內政部聯審會提出書面報告，若聯審會決議認為有不清楚之處，可再要求高市府加強說明。

韓國瑜在22、23日先後進入香港、澳門中聯辦，會見兩處主任，今下午更與國台辦主任劉結一會面，陸委會副主委邱垂正今列席立法院經委會進行「當前兩岸經貿發展的機遇與風險」專案報告，接受媒體採訪時作以上表示。

中央社引述邱垂正表示，訪中除要遵守法規、對等尊嚴外，也呼籲要尊重社會觀感及國際視聽，若外界關注，韓國瑜應該主動公開說明。

國民黨立委孔文吉質詢時說，自己也曾在不知情的情況下，去過澳門中聯辦，並認為這個單位沒什麼敏感性。

邱垂正則回應，港澳中聯辦與國台辦是不同單位，香港社會對於香港中聯辦有很多負面評價，包括操控一國兩制，讓一國越來越強大、弱化兩制，且打壓民主派人士、限縮香港自由與人權法治，台灣地方首長去拜會，難免讓香港泛民派會認為是不是為一國兩制背書、擦脂抹粉，希望高雄市府說明清楚。

孔文吉也質疑，總統府秘書長陳菊、駐日代表謝長廷都曾見過中聯辦官員。邱垂正表示，並無此事，他們是去中國會見國台辦主任，而非去香港見當地中聯辦主任。

民進黨立委陳亭妃質詢時說，針對韓國瑜考察，媒體做了不同解讀，好像陸委會專門針對韓國瑜，陸委會應該說明清楚。

邱垂正回應，依相關規定，縣市首長赴港澳不需申請，若到中國則需要向聯審會申請，但相關行為規範若涉及公權力或政治議題協商，還有兩岸條例規定的合作行為，就不分區域。

國民黨立委廖國棟問，兩岸經貿發展不一定會犧牲主權，怎會有賣台疑慮？邱垂正則說，希望所有政治人物到中國時，要為中華民國主權盡一份心力，拚經濟顧主權，並遵守兩岸相關規範，在不預設前提的情況下交流。

陸委會同時也發布新聞稿說明此事，內容如下：

一、近日高雄市長韓國瑜訪香港、澳門，行前未公布與港澳中聯辦會晤之行程，引發輿論譁然。中聯辦的政治屬性人盡皆知，該機構是中共滲透港澳、強化「一國」及弱化「兩制」的推手；其對港澳政治、思想、言論的管控，種種逆行倒施作為除遭國際社會批評，亦受臺灣、港澳民眾唾棄。

二、政府已多次基於職責善意提醒韓市長，相關行程應遵循兩岸條例及政府相關法令，並符合對等尊嚴原則。惟諸多輿論仍質疑韓市長遭利用為「一國兩制」背書、默認「一國兩制」的成功，配合中共推動「一國兩制臺灣方案」等。

三、韓市長此行原申請赴中國大陸參訪交流計畫，未列明會見國臺辦主任劉結一，俟出境後始於今（25）日早上正式行文提出補件，且在香港與中聯辦官員會見並未公開，這與韓市長行前對外說明，行程會公開透明未盡相符，由於韓市長此行與陸方官員會晤，涉及極其敏感的政治行為，引起外界諸多猜測。本會早先已籲請韓市長行程應公開透明，並已建請內政部聯審會同意，要求韓市長返國後，限期到聯審會說明，以釋外界疑慮，並讓民眾放心。