韓國瑜會劉結一　稱九二共識是兩岸定海神針

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今（25）日下午在深圳與中國國台辦主任劉結一會晤，劉結一除提兩岸一家親，又重提「習五條」為兩岸發展指明前進方向；韓國瑜則說，真人面前不說假話，「我強烈支持九二共識」。

會後韓國瑜晚上在五洲賓館會晤媒體，說明他這次訪問深圳的成果時則說，高雄和深圳願意共同舉辦兩個城市的論壇，以搭建平台，探索兩個城市各種合作機會。此外，深圳當局將會鼓勵當地居民到高雄旅遊。

綜合聯合報與中央社報導，中方似乎刻意要凸顯韓國瑜見中國官員是「公開透明」的。深圳台辦今早主動發出「重要活動通知」，證實韓國瑜與劉結一下午4點半在西麗麒麟山莊會面。

據報導今天會晤地點西麗高爾夫鄉村俱樂部麒麟苑，現場氣氛相當輕鬆。或許是知道劉結一曾任中國常駐聯合國代表，韓國瑜在隨後的發言前，還意有所指地說：「May we speak English？」(我們可以用英語交談嗎？)

會晤開始，劉結一首先致詞說，韓國瑜市長為了高雄鄉親的福祉，不辭勞苦、辛勤工作，令人感動，也取得了豐碩的成果。這些成果是兩岸一家親的體現；因此希望「兩岸盡早實現應通盡通」的目標。

韓國瑜隨後致詞說，此行目的在多交朋友、做生意、留下良好的情感交流。

他重申說：「我在台灣2018年選舉就大聲疾呼，投票之前我就講了，我強烈支持九二共識，這是海峽兩岸的交往定海神針。確定有了九二共識之後，兩岸和平的交往，和平的往來，不管是文化、經濟、體育各方面的交流能夠很順暢。」

韓國瑜又強調：「今天見到劉主任，我還是一樣重申，真人面前不說假話，我一直都堅持九二共識，我覺得這個是非常重要的，所以我再重申一遍」。