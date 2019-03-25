台諾簽合作協定　海巡署長陳國恩：未來可強化執法

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文與諾魯總統瓦卡今（25)日見證兩國簽署海巡合作協定；海委會副主委兼海巡署長陳國恩說，未來公海執行遠洋護漁可依法登檢，強化海域執法與治安維護。

蔡總統「海洋民主之旅」第2站訪問諾魯；她下午與瓦卡參觀西港灣Boe Declaration紀念碑，由諾魯外交部次長阿洛誼簡介紀念碑緣由。紀念碑設於2018年太平洋島國論壇活動期間，為見證由澳大利亞、紐西蘭及出席的太平洋國家共同簽署的宣言而設立。

宣言內容強調氣候變化對太平洋國家人民的最大威脅，重申推動執行巴黎協定的承諾，也是首次將應對氣候變化的威脅納入安全聲明。

兩國元首見證海洋委員會副主委兼海巡署長陳國恩，與諾魯警察總監（Corey Caleb）簽署中華民國（台灣）政府與諾魯共和國政府海巡合作協定，隨後在紀念碑前合影。

中央社引述陳國恩會後受訪表示，台灣與馬紹爾、帛琉、諾魯南太3友邦的海巡合作協定均已完成簽訂，主要是依照中西太平洋漁業委員會（WCPFC）規定，未來執行中西太平洋公海漁業巡護任務，如有本國籍或他國籍經過這海域，海巡人員可以登檢，如果涉及違反、沒有報告、沒有按照規定等3種情況，海巡署人員都可以登檢，「我們有公海巡護的義務」。

陳國恩說，政府目前布局南太平洋3友邦簽海巡協定，簽署後將進行人員交流、訓練；未來船艦護漁經過友邦海域要停泊、停靠需要整補，包括油料等相關補給，未來將致贈3艘船艇給3友邦，之後也要協助友邦進行人員訓練。

陳國恩又說，台灣與美國海岸巡防隊有教育訓練的合作，「他們來的時候，會找這幾個國家一起來訓練合作」，強化海域執法與治安維護。

他表示，未來船艦執行公海護漁任務，不再只是到這些國家整補而已，提升台灣在公海護漁的義務，一方面也是保護本國的漁船、漁權、漁民，海巡署有義務提供保護。

他進一步舉例說，東港籍漁船穩鵬號，2月間在印度洋模里西斯海域發生1死7失蹤海上喋血案，海巡署派遣「巡護八號」遠渡重洋馳援7000公里救人並押回嫌犯，捍衛漁權保護漁民。