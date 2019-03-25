逐筆交易擬真平台　即起正式啟用

臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心在2019年3月25日邀請金融監督管理委員會顧主任委員、證券周邊單位及同日推出逐筆交易擬真下單服務之11家證券商共同啟用「逐筆交易擬真平台」。

臺灣證券市場訂於2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易。盤中全面逐筆交易之實施，除使臺灣證券市場與國際接軌外，將使股市盤中交易更有效率、交易資訊更透明、委託種類更多元，另現貨市場與期貨、選擇權等衍生性金融商品皆因採行逐筆交易，投資人在交易策略的運用得以更順暢。

盤中逐筆交易為臺灣資本市場之重大革新，為讓投資人在制度上線前知悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類(如：市價單、立即成交否則取消(IOC)委託、全部成交否則取消(FOK)委託)及資訊揭示之頻率，臺灣證券交易所特別建置「逐筆交易擬真平台」，自2019年3月25日起提供市場參與者進行逐筆交易測試，並與櫃檯買賣中心共同推出交易所下單介面，同日起供投資人進行逐筆交易體驗。

此外，宏遠證券、富隆證券、日進證券、元富證券、國票綜合證券、新光證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦證券、元大證券及永豐金證券等11家證券商共襄盛舉，積極地配合在2019年3月25日同步推出擬真平台服務，讓其客戶提前熟悉逐筆交易規則、速度及態樣。

為增加投資人對擬真平台之參與度，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心自2019年4月1日起對投資人辦理豐富的獎勵活動，每季推出不同獎勵措施，獎項合計高達千萬元。投資人如欲參與獎勵活動，請至逐筆交易擬真活動網站註冊(網址：hattps://323go.twse.com.tw)。完成註冊後，至證券商或交易所提供之擬真平台下單，每天完成三筆不同新式委託且成交就符合獎勵資格。第一波活動自2019年4月起至6月天天抽出1,000份7-11 CITY CAFÉ咖啡券或50元購物金，獎品越來越豐富，還有APPLE產品及亞洲來回機票，請投資人踴躍參加。

臺灣證券交易所並規劃一系列宣導措施，如證券商種子講師培訓課程、電視宣導短片、微電影、擬真平台操作流程介紹、宣導海報及投資人宣導手冊等，將透過電視廣告、網路媒體及社群網路平台等管道，全面對投資人大眾進行宣導。

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