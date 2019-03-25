春天新滋味 平溪珠蔥香

（台灣英文新聞）有人說珠蔥滋味就像春天，它淡雅的蔥香、 甘甜的口感，入口後滿嘴的鮮嫩與細緻，讓人很難不迷戀， 與一般蔥相比，珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，不管清炒、炒蛋、 生吃、做成豆皮捲或是水餃，都能感覺一股淡雅清香，難以忘懷。 雖然大多數人說不認識珠蔥，但實際上，珠蔥的根部， 也就是用來炸成油蔥酥的「紅蔥頭」， 是台式料理中不可或缺的要角，紅蔥頭味道雖極度濃郁， 其地上部珠蔥卻相對淡雅許多。

位在新北市平溪區的胡福興雜貨店女主人吳淑惠， 在自家田地裡種珠蔥已邁入第六個年頭， 回想當初為何會開始種珠蔥， 吳淑惠回憶當時平溪旅遊業正在逐漸起飛，旅客漸多， 原本就有在種菜賣菜的她，因為自家的菜價格實惠品質又好， 導致回頭客逐漸增加， 加上平溪地區適合珠蔥生長的氣候及左鄰右舍對於珠蔥種植的推薦， 遂投入種植。

吳淑惠表示，珠蔥一年四季都能生長，然而春季滋味最好， 溼冷的氣候加上些許春天暖意與陽光，讓珠蔥水嫩多汁且纖維細緻， 種植上先把紅蔥頭地上部修乾淨，泡水以提升發芽率及整齊度， 土壤則事先翻鬆，種植後覆土以提升土溫並促進發芽速度，接著大約 5天就能發芽，依季節生長約21到28天， 待葉子尾端變黃或是長度30公分以上後即可收成， 之後需連根去除重新種植。農場裡用的珠蔥是本土種， 質地鮮嫩美味，種植時不施農藥，以有機肥、 豆餅及堆肥來補充珠蔥生長所需養分，春季珠蔥自1月底開始收成， 預計採收至端午節前後，每周產量約有20斤。

農業局表示，新北市有許多優質農特產品， 需要品牌建立與通路創新，珠蔥就是最具代表農特產之一，今年4月 也會繼續舉辦珠蔥推廣相關活動，歡迎大家共襄盛舉， 詳情請持續關注平溪區農會官網。珠蔥一年四季皆可採收， 欲品嚐鮮嫩珠蔥，詳洽平溪區農會，電話(02)24951051 。