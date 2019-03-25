櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年3月22日累積開戶數為16,016,410戶，較3月15日累積開戶數15,989,599戶，增加26,811戶，增幅約0.17%。另本年3月22股當日沖銷累積開戶數為1,743,247戶，較3月15現股當日沖銷累積開戶數1,736,379戶，增加6,868戶，增幅約0.39%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年3月22日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,701戶較3月15日開戶數174,555戶，增加146戶，增幅約0.08%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至3月22日止日均值為317.89億元，總成交金額為15,576.71億元，其中盤後定價交易金額為50.61億元。另本年度截至3月22日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為35.41%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.45%。

(二)本年度興櫃股票截至3月22日均值為9.83億元，總成交金額為481.55億元。

四、本年度上櫃有價證券截至3月22日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計607家，較上週(截至3月15日止)得為信用交易家數603家，增加4家。

(二)融資餘額為489.66億元，較上週(截至3月15日止)融資餘額477.66億元，增加12億元，增幅約2.51%。

(三)融券餘額為111,114張，較上週(截至3月15日止)融券餘額133,901張，減少22,787 張，減幅約17.02%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.57%，較上週(截至3月15日止)之比例12.37%，增加0.20%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.38%，較上週(截至3月15日止)之比例0.35%，增加0.03%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至3月22日止，累計營業天數51日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆4,904.71億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計102家533期，發行餘額為1兆7,917.48億元，較上週減少56億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家183期，發行餘額為1,297.64億元，較上週增加1.98億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家355期，發行餘額為9,130.91億元，較上週增加73億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計607期約1,664.64億美元，較上週減少1.55億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為10兆3,109.88億元，日均值為2,021.76億元，包含：

1.買賣斷交易1兆7,838.77億元，日均值為349.78億元，佔總成交金額比例為17.3%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆2,848.9億元，佔買賣斷成交金額比率為72.03%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為4,989.87億元，佔買賣斷成交金額比率為27.97%（包含政府債券3,637.9億元，日均值為71.33億元；普通公司債1,013.37億元，日均值為19.87億元；金融債券318.25億元，日均值為6.24億元；外國債券20.35億元，日均值為0.4億元）。

2.附條件交易8兆5,271.1億元，日均值為1,671.98億元，佔總成交金額比例為82.7%，其中等殖成交系統成交金額為587.2億元，佔附條件成交金額比率為0.69%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.56億美元，以人民幣計價之成交金額為8.05億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為24.89億美元，以人民幣計價之成交金額為39.33億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為539億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交539億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為624億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計488.69億元，本年度累計成交金額為103.4億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計775.42億元，本年度累計成交金額為183.23億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,974.05億元，本年度累計成交金額為237.5億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額688億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計475.79億元，本年度累計成交金額409.85億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.43億元，本年度累計成交金額14.94億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,360.8億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年3月22日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：770家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：5家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (樂斯科、泰金-KY、勤崴、台生材、鈺太科技、雍智科技、萬年清)

(四)董事會通過，待核發同意函：1家 (台康生技)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：0家

二、截至108年3月22日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：246家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：3家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家(普惠醫工、信實保全、啟坤)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年3月22日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：93家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：7家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年3月22日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,109家

五、截至108年3月22日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.3.24~108.3.30)：

(一)一般類股：

6662 樂斯科【日盛】 (108年3月26日) 承銷價：36.80元

(二)興櫃股票：

6543普惠醫工【宏遠、群益金鼎】 (108年3月27日)

6721信實保全【第一金、華南永昌、元富】 (108年3月27日)