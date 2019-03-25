新北攜手HBL雙料冠軍科技反毒 與臺師大聯手引進VR技術

新北市政府教育局今（25）日在大觀國中舉辦「 校園反毒齊步走」， 市長侯友宜親自出席並宣示新北未來校園五大反毒策略， 並見證教育局與臺灣師範大學合作，首創將虛擬實境(VR)技術， 搭配芳香療法與園藝治療課程， 學生藉虛擬自然情境與香氛中紓緩情緒與壓力， 令參加活動師生及家長印象深刻。

侯市長表示，新北市強力打擊毒品，由「毒品防治辦公室」 統整市府各局處資源建構綿密反毒網，並與新北、臺北、 士林及基隆等地檢署共同緝毒溯源，同時與IBM公司合作， 將資料轉化為具體指標及大數據資料庫， 成為新北市有效的防毒決策依據， 包括建立婦女藥物濫用醫療支持及破獲全台最大宗高達27萬包的毒 咖啡包裝袋等成效，都是亮眼成績，而校園是反毒工作的根基，校園 也善用新北市「毒品防治辦公室」、「高風險家庭整合安全網」及「 高關懷青少年通報中心」等跨局處平台橫向連繫通報， 讓個案不漏接並給予最完善的社褔照顧，共同打造新北市成為安居樂 業城市。

教育局與臺灣師範大學合作首創將虛擬實境(VR) 技術運用於學生輔導，教育學院副院長郭鐘隆強調， 嘗試將課程搭配沉浸式虛擬實境體驗，採取虛擬與實體結合的方式， 搭配芳香療法與園藝課程，讓學生學習情緒控制與壓力紓解等技巧。

教育局長張明文也提到，教育局未來將以「追根溯源」、「 多元輔導」、「一人一師」、「善用民力」、「創新宣導」 等五大策略進行校園反毒工作，同時也鼓勵家長擔任校園反毒志工， 另外也擴大開辦高關懷諮詢服務團，籍由心理師、 社工師一對一個案及家庭諮商輔導， 並開設多元動靜態適性輔導課程，學生能重新找到生活樂趣， 發現自我價值。而警察局、社會局、衛生局也合作啟動「安居緝毒」 、「守護天使」、「整體醫療戒癮評估」等專案，全力查緝毒品藥頭 斷源，並協助個案免受毒品危害。

本次活動也同時邀請年度HBL高中籃球聯賽男女子組雙料冠軍能仁 家