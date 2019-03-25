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【更新】蔡總統訪諾魯扮月老　見證駐外人員用雞蛋戒指求婚成功

在兩國元首見證下，駐諾魯技術團團長李宜龍帶著一群諾魯婦女唱著聖歌一路走到會場向女友黃美君求婚

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By 藝文組,台灣英文新聞
2019/03/25 19:42

蔡總統與諾魯總統瓦卡伉儷共同見證駐諾魯技術團長李宜龍（右3）向黃美君（左3）求婚。左為吳釗燮。中央社

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）總統蔡英文與諾魯總統瓦卡伉儷今(25)日見證駐諾魯技術團團長李宜龍，與外交部亞太司科長黃美君的求婚記。總統透露，如果要說媒人就是外交部長吳釗燮，他還感動得紅了眼睛。

蔡總統正在諾魯進行國是訪問，下午參觀諾魯博物館、慰勉台中榮民總醫院骨科醫療義診團、參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮，與諾魯總統瓦卡伉儷共同揭幕，並聽取駐諾魯技術團團長李宜龍簡介農場管理的理念與成效。

蔡總統也視察養雞場、堆肥場、菇類栽培成果、蔬菜農場及參觀婦女烹飪班結訓成果。

中央社報導，總統致詞時順便扮起了「月老」，幫李宜龍與訪問團成員之一的外交部亞太司科長黃美君牽紅線。兩人愛情長跑多年，在吉里巴斯結下情緣，在諾魯完成求婚儀式。

在兩國元首見證下，李宜龍帶著一群諾魯婦女唱著聖歌，一路走到會場向黃美君表示，兩人最喜歡的一首歌有一段歌詞「沒有你的地方就是他鄉、沒有你的旅行就是流浪」。​今天起他決定不再流浪，他沒有一百克拉的大鑽戒，但有「雞蛋戒指」。黃美君點頭同意求婚。

李宜龍謝謝總統提高住房津貼與教育補助，讓他無後顧之憂可以完成人生大事。在眾人起鬨下，李宜龍與黃美君兩人當場親吻，氣氛溫馨。

蔡總統說，這對佳偶告訴她一個道理，如同台灣與諾魯無論在地理上差距多遠，一定都會開花結果，她講的是外交，也講的是婚姻。

總統說，部長（吳釗燮）從台北一直講這個故事，說這次一定要撮合這對情侶，剛剛見證兩人求婚，眼睛都紅了，他才是媒人。

蔡總統也對李宜龍、黃美君表示，相信諾魯總統伉儷、吳釗燮帶來祝福，如果說錢不夠用，再來想辦法，要兩人一定要幸福。總統會後受訪對於這對情侶終成眷屬表示很滿意。

中央社引述黃美君受訪表示，兩人在吉里巴斯認識，相識了3、4年，她說李宜龍的優點是非常支持她的工作，不會因為工作經常要調動而覺得不適合，也說到現在談遠距離戀愛蠻幸福的。
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