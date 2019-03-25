【更新】蔡總統訪諾魯扮月老　見證駐外人員用雞蛋戒指求婚成功

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）總統蔡英文與諾魯總統瓦卡伉儷今(25)日見證駐諾魯技術團團長李宜龍，與外交部亞太司科長黃美君的求婚記。總統透露，如果要說媒人就是外交部長吳釗燮，他還感動得紅了眼睛。

蔡總統正在諾魯進行國是訪問，下午參觀諾魯博物館、慰勉台中榮民總醫院骨科醫療義診團、參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮，與諾魯總統瓦卡伉儷共同揭幕，並聽取駐諾魯技術團團長李宜龍簡介農場管理的理念與成效。

蔡總統也視察養雞場、堆肥場、菇類栽培成果、蔬菜農場及參觀婦女烹飪班結訓成果。

中央社報導，總統致詞時順便扮起了「月老」，幫李宜龍與訪問團成員之一的外交部亞太司科長黃美君牽紅線。兩人愛情長跑多年，在吉里巴斯結下情緣，在諾魯完成求婚儀式。

在兩國元首見證下，李宜龍帶著一群諾魯婦女唱著聖歌，一路走到會場向黃美君表示，兩人最喜歡的一首歌有一段歌詞「沒有你的地方就是他鄉、沒有你的旅行就是流浪」。​今天起他決定不再流浪，他沒有一百克拉的大鑽戒，但有「雞蛋戒指」。黃美君點頭同意求婚。

李宜龍謝謝總統提高住房津貼與教育補助，讓他無後顧之憂可以完成人生大事。在眾人起鬨下，李宜龍與黃美君兩人當場親吻，氣氛溫馨。

蔡總統說，這對佳偶告訴她一個道理，如同台灣與諾魯無論在地理上差距多遠，一定都會開花結果，她講的是外交，也講的是婚姻。

總統說，部長（吳釗燮）從台北一直講這個故事，說這次一定要撮合這對情侶，剛剛見證兩人求婚，眼睛都紅了，他才是媒人。

蔡總統也對李宜龍、黃美君表示，相信諾魯總統伉儷、吳釗燮帶來祝福，如果說錢不夠用，再來想辦法，要兩人一定要幸福。總統會後受訪對於這對情侶終成眷屬表示很滿意。

中央社引述黃美君受訪表示，兩人在吉里巴斯認識，相識了3、4年，她說李宜龍的優點是非常支持她的工作，不會因為工作經常要調動而覺得不適合，也說到現在談遠距離戀愛蠻幸福的。