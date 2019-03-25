上週外資在集中市場買超233.78億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/3/18~2019/3/22）外資在集中市場總買進金額為1,449.72億元，總賣出金額為1,215.94億元，買超為233.78億元。

另統計自2019年年初至3月22日止，外資總買進金額為1兆5,631.53億元，總賣出金額為1兆4,590.06億元，累計買超為1,041.47億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆9,683.17億元新台幣，占全體上市股票市值的40.56%，較3月15日的12兆6,179.60億元新台幣，增加3,503.57億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進72,211千股，賣出30,873千股，買超41,338千股。

第二名：台積電：買進88,010千股，賣出48,091千股，買超39,919千股。

第三名：永豐金：買進50,106千股，賣出12,403千股，買超37,703千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：國票金：買進4,769千股，賣出147,964千股，賣超143,195千股。

第二名：新光金：買進55,183千股，賣出85,194千股，賣超30,011千股。

第三名：台泥：買進29,672千股，賣出51,120千股，賣超21,448千股。