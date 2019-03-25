無國界記者組織：習近平是「民主的敵人」

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）無國界記者組織（Reporters Without Borders）今天發表一份報告，指控中國以投資媒體股份、招待記者出遊等方式，來「矯正意識形態」、掩蓋中國歷史的黑暗面，並稱習近平為「民主的敵人」。

《香港自由新聞》報導，此份報告名為「中國追求的新媒體秩序」，長達52頁，指控北京政府為防止媒體刊登對中國不利的文章，不斷對國際媒體施壓。具體方法包括建立審查機制，以及恐嚇異議份子。

報告並稱習近平為「民主、普世價值、人權和新聞自由的敵人」。無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）說：「在習近平當權的時代，記者無法發揮第四權、監督政府，而只能擔任國家宣傳的媒介。」

無國界記者組織還指出，為對抗「不友善的西方勢力」，中國正透過投資電視台、播送多國語言等方式，輸出「中國式價值」到其他國家。例如建立中國環球電視網非洲分台（CGTN Africa），或以33億歐元（約新台幣1150億元），投資不同歐洲媒體的股份。

此外，北京曾邀請來自146個國家、至少3400名外國記者到中國參與研討會，並招待他們一趟奢華的旅程。

中國在2018世界新聞自由指數（World Press Freedom index）排名中，位居180個國家的第176名。