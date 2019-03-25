老翁心臟功能剩下25％　靠TAVI手術撿回一命

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）83歲蕭姓老翁年初因喘、胸悶送急診，診斷後為冠狀動脈狹窄合併嚴重主動脈瓣膜狹窄，心臟功能僅剩25％需緊急開刀，但因老翁狀況不佳，經評估手術風險為45％，所幸於心臟外科、心臟內科及麻醉科攜手合作下，完成經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術，並於順利23日出院。

蕭阿公有糖尿病、高血壓及心臟病史，但行動自如也可流利與人對話；今年1月6日突然嚴重喘、胸悶，經冠狀動脈攝影檢查後發現3條心臟血管狹窄已堵塞70％以上，而心臟超音波檢查下也發現嚴重的主動脈瓣膜狹窄，阿公當時心臟衰竭、功能只剩下25％（一般老年人自然老化，心臟功能約40％）。

彰基心臟外科主任陳映澄表示，主動脈瓣膜狹窄初期沒甚麼症狀，隨著年齡增長、瓣膜鈣化，瓣膜打不開或蓋不起來，慢慢出現胸悶症狀，嚴重時因血液送不到頭部會暈倒，最後心臟衰竭而導致死亡。以阿公的狀況看起來，主動脈瓣狹窄是十多年累積的疾患，到送醫時已經是非常嚴重狹窄的狀況。

手術方式有三種選擇，經向家屬說明狀況後，家屬同意接受侵襲性最低、風險最低的TAVI手術。所幸手術非常成功，術後也很快撤除葉克膜，於1月15日順利脫離呼吸器、1月23日從加護病房轉到普通病房、3月23日穩定出院。

TAVI這類高複雜度的手術，衛生福利部指定要在具備多項主動脈手術所需儀器的複合式手術室（Hybrid OR）中，由心臟內科、心臟外科醫師共同操作，因此彰基為蕭阿公安排1月9日在新設置的複合式手術室中，由心臟外科陳映澄主任、心臟內科主任陳清埤及麻醉科醫師共同合作進行手術。

陳映澄表示，以往年老、心肺功能不全的患者，常因手術與麻醉風險而放棄手術，但現在有複合式手術室（Hybrid OR）以及日益純熟的經導管主動脈瓣膜置換手術，為此類患者帶來福音。陳映澄主任也提醒民眾，家中長輩如有出現胸悶、頭暈等症狀，可經過心臟超音波檢測是否有主動脈瓣膜狹窄問題，提早因應以免惡化。