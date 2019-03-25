國人近9成蔬果攝取量不足 嚴重恐釀慢性病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據調查，國內成人過重及肥胖盛行率44.8%，每日蔬菜和水果攝取量不足86%；另外長者飲食「熱量」攝取不足盛行率為42%，長者具營養不良風險比例，男性15.1%、女性21.2%，其中以乳品類(81.6%)、鈣質(76.3%)、水果類(72.9%)嚴重攝取不足。顯示國人在攝取六大類食物有極高的比例未達到均衡飲食。

北市信義區健康服務中心主任周真貞醫師表示，飲食不均衡則可能導致營養不良，包括營養素缺乏、過多或不均衡而導致體重過輕、過重、肥胖、慢性病等健康問題。

據世界衛生組織，水果及蔬菜攝取不足，造成全球約14%胃腸道癌症死亡，11%缺血性心臟病死亡及9%中風死亡，而攝取足量的蔬菜及水果，可以預防如心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。而蔬菜與水果各有其不同的功能，無法相互取代。

2018年衛生福利部國民健康署公布我的健康餐盤，以圖像讓民眾記住各類食物份量，提出飯跟蔬菜量一樣多，但蔬菜需要比水果量多一點。大家平時生活忙碌壓力大之餘，切記養成「3蔬2果」的健康飲食型態；蔬菜含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進腸胃蠕動、降低血膽固醇。攝取新鮮蔬菜可減少自由基，對於皮膚及腦部有延緩衰老的作用，也是預防失智症的大腦保護因子之一。

營養師李芷薇亦強調，現代人3C產品使用過度，蔬果中豐富的抗氧化劑，對眼睛保健很有助益，如維生素C、維生素E與植化素（如類胡蘿蔔素、葉黃素等），不僅可阻擋陽光對眼睛的傷害，也可預防黃斑部病變及白內障的發生。

李芷薇營養師提供增加每日蔬果攝取的小撇步：外食族可於買便當選菜色時，三格小方格中至少兩格選蔬菜或購買便利超商的關東煮如：白蘿蔔或海帶作為補充。學童家長可運用生菜，快速且便利地增加早餐蔬菜量，平日也可川燙蔬菜如玉米筍、四季豆、花椰菜、紅蘿蔔等，簡單調味後切成小塊冰存冰箱，做為飢餓時全家人隨手健康點心，若添加水果，可增加風味。另外，家中若有長輩，可選擇菜梗少的蔬菜，調整烹調方式及食物質地，烹煮久一點，讓蔬菜更好吞咬。