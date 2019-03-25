日本夫妻同姓制藏歧視？ 東京法院：合憲

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）日本戶籍法規定，日本人與日本人結婚須同姓。有民眾認為此法違憲，因而提出訴訟、要求國家賠償。但東京地方法院今天認為無違憲，判決民眾敗訴。

去年，日本軟體公司才望子（Cybozu）社長青野慶久（Yoshihisa Aono）等四人，聯合向東京地方法院提起訴訟。他們認為，戶籍法規定日本人夫妻須同姓，已違反憲法，要求國家給付220萬日圓（約新台幣61.7萬元）的賠償金。

原告主張，日本人若跟外國人結婚，夫妻雙方可以選擇不同姓氏；但日本人跟日本人結婚的話，卻須同姓，已違反憲法的平等原則，構成歧視。

然而，東京地方法院今天判決青野等人敗訴，指出戶籍法是基於民法的親屬關係登記制度，並舉2015年最高法院判例，說明民法規定夫妻同姓合憲，「在民法未修改規定前，只修改戶籍法是不可能的事」。

對此，青野的律師作花知志（Tomoshi Sakka）決定繼續上訴。青野也在推文中表示，上訴到最高法院「也不一定是件壞事」，並打算在地方選舉和上議院議會選舉中，彰顯日本民眾對此議題的看法。

青野慶久在推文中表示，上訴到最高法院「也不一定是件壞事」。（來源：青野慶久推特）

青野慶久在2001年結婚，婚後選擇隨妻姓西端。他希望戶籍姓名仍保持舊姓，卻不被日本法律認可。不過，青野在工作和日常生活中仍使用舊姓，但這樣的情況使他在股票持有名義及公司事務記載上遇到許多困難。

2015年有五名女子認為，民法上不允許夫妻不同姓的規定，有性別歧視、違憲之虞，因而提出訴訟，但當時最高法院判決敗訴，指出女性仍能在非正式場合使用自己的姓氏，因此夫妻同姓制度並未傷害男女雙方的平等和自尊。