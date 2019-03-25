全家自有支付 My FamiPay　線上付款功能開通享優惠

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）全家便利商店繼2017年首家推出自有支付工具「My FamiPay」後，今（25）日宣布，將成為首家開通自有支付工具線上付款功能的超商，使用My FamiPay綁定信用卡，就可一指購買商品預售中全數商品，搶攻隨時隨處都能買商機。

綜合媒體報導，全家便利商店表示，自27日起，消費者只要在全家官方APP中，以My FamiPay綁定信用卡，就可一指購買商品預售中全數商品，如現煮咖啡，免到店5秒鐘完成付款，商品入APP帳戶中。

全家此舉在主打打通線上線下消費渠道，盼在低頭族興盛的時代搶攻商機，此外，My FamiPay還可支付代收帳單，消費同時也在累積點數。今年起全家將會陸續開通My FamiPay可線上購買其他商品，甚至是生活便利服務功能，搶消費者線上線下、24小時的購物商機。

全家提到，從咖啡寄杯服務延伸出來的APP商品預售的服務，全年銷售已達15億元，使用人數近200萬人。全家商品本部暨E-Retail事業本部長黃君毅指出，My FamiPay線上支付功能上線後，將可望大幅提升會員購買商品預售使用經驗，消費者可隨時利用零碎時間搶購優惠商品，即刻轉贈親友。

目前My FamiPay可綁定台新銀行、國泰世華銀行信用卡，共有近30萬使用人數，到店消費的平均客單價，為一般的2.5倍。今年上半年，將再擴增可綁卡銀行，信用卡覆蓋率可望達到千萬張。