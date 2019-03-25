台大今上呈校長遴選案檢討報告　教部：會公開內容

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）管中閔已就任台大校長，教育部要求台大須對遴選案送交檢討報告，並對外說明，期限就是今（25）日，教育部指今預計收到檢討報告，也要求所有的檢討都必須透明公開，讓台大全體師生都能參與過程。

立法院教育文化委員會今邀請教育部進行專題報告並備質詢；立委柯志恩、黃國書關心台大校長遴選報告進度，教育部政務次長劉孟奇表示，校方承諾今天會送到教育部，教育部收到這報告後，也會對社會公開。

除了台大校長遴選爭議，教育部在接獲立委檢舉後也查證初步認定台大教授李存修兼中國獨董的違法兼職情事，劉孟奇對近來陸續出現的爭議表示，目前教育部針對台大校長遴選案的檢討報告要求三個面向，如何對教授兼職做更好的規範，以及如果發生狀況，學校要如何有效處理；其次，校長遴選的質量要怎麼提高，或者行政程序怎麼更完備；第三，是遴選委員會有爭議，遴選委員會如何自律，且要有個明確的爭議處理機制。

劉孟奇也補充，所有的檢討都必須透明公開，讓台大全體師生都能積極參與過程，讓檢討機制變得更好。

立委質疑，如果台大交出的報告認為過程沒有疏失，教育部是否認帳還是會要求重寫？劉孟奇表示，會透過一個小組審視台大交出的報告，但還是要等收到才能判定。

此外，管中閔近日在台大校務會議提到，建國中學每年約有 15% 至 18% 的學生選擇出國念出書，北一女學生出國比率也超過 5% ，直言這是非常可怕的警訊，不過教育部今公布數據打臉管中閔，指去年建中畢業生實際到國外就學僅 32 人，佔不到 3% ，懷疑管中閔搞混申請人數及出國人數。