泰國大選民主黨失利　現任總理帕拉育續任機會高

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰國昨(24)日舉行2014年軍事政變後，首場國會選舉。根據泰國選委會截至24日深夜開出的93%選票統計結果顯示，傾向軍方的公民力量黨得票數微幅領先在野的為泰黨，現任總理帕拉育續任可能性相當高。民主黨魁艾比希則因選舉失利宣布辭去黨魁一職。

泰國昨舉行眾議院議員選舉，5100萬合格選民要選出500席國會議員，其中350席為區域議員，150席是政黨名單不分區議員。

傍晚時分支持者湧進為泰黨（Pheu Thai Party）總部，關注開票狀況。由於各家媒體的民調顯示，為泰黨一直處於領先狀態，讓為泰黨支持者士氣大振，在總部頻頻歡呼。

但時間越接近深夜，支持軍政府的公民力量黨（Palang Pracharath Party）票數持續攀高，為泰黨支持者的情緒也變得低落。

中央社報導，截至昨天深夜，約開出93%選票。支持軍政府並提名總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）為唯一總理候選人的公民力量黨表現超乎預期，拿下768萬票，預估可拿下區域議員102席。

為泰黨在2011年選舉中拿下眾議院256席，得票率44.3%，擊敗民主黨成為國會最大黨並組閣。因此這次選舉為泰黨表現備受關注。根據昨天深夜開票結果，為泰黨拿下721萬餘票，預估可拿下區域130席。

去年3月成立的未來前進黨（Future Forward Party ）則表現亮眼，拿下532萬餘票，約可獲得25席；泰自豪黨（Bhumjaithai Party），拿下334萬餘票，約可獲得36席；接著是老牌政黨民主黨（Democrat Party），拿下327萬餘票，約可獲得29席。

相較於2011年拿下890萬票、32.3%的得票率，民主黨的招牌失色，曼谷向來是民主黨票倉，但開票結果，民主黨全軍覆沒。一向是民主黨票倉的南部也被公民力量黨拿下好幾席，黨魁艾比希在晚間宣布辭去黨主席一職。

推舉總理必須獲得參眾議院加起來過半數票、也就是375票的支持，由於軍方已掌握參議院250個席次，公民力量黨已獲得百席，再加上政黨名單的不分區國會議員，且公民力量黨可能尋求泰自豪黨結盟，公民力量黨順利推舉帕拉育續任總理的機會相當高。

為泰黨總理候選人蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）在昨天傍晚尚未開出票數時舉行記者會表示，為泰黨會和每個民主陣營的政黨合作，大家一起討論接下來如何帶領國家前進，記者追問是否會和未來前進黨談合作，蘇達拉則表示，還沒有和任何政黨協商。

昨深夜選委會開出約93%的選票後，為泰黨秘書長彭塔（Phumtham Vechayachai）舉行記者會表示，票還沒有開完，但開票過程中還有些問題需要釐清，若為泰黨最後未能成為最大黨，不會執意要組閣。

彭塔也說，這次選舉從選制到開票都和過去不同，對手陣營使出了各種奧步，因此希望選民再給他們一些時間討論，他們也會繼續監票。

泰國選委會依法要在5月9日前宣布正式的大選結果，而選委會表示會在今天下午舉行記者會將說明大選初步的結果。