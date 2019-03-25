台灣出生率　全球排名「倒數第一」

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）台灣出生率墊底！「世界人口綜述」（World Population Review）網站列出2019年的各國出生率排名，在全球200個國家中，台灣排最後一名，平均每個婦女僅生下1.218個孩子，再次凸顯少子化問題。

數據顯示，非洲一口氣包辦生育率最高國家前9名，第1名為西非國家尼日，每名婦女平均生下7.153個孩子，第2、3名分別為索馬利亞和剛果民主共和國。而東南亞島國東帝汶則擠進第10名，每名婦女的生育率為5.337。

至於台灣附近的其他亞洲國家，南韓生育率為1.323，排名194；日本生育率為1.478，排名179；新加坡生育率則為1.26，排名197。

值得注意的是，中國與印度雖為世界人口數量最多的兩大國家，但出生率也不如預期。印度出生率為2.303，排名94；而中國為1.635，排名164。

最後，全球出生率倒數第3名為葡萄牙，出生率1.241，倒數第2名為東歐國家摩爾多瓦，出生率1.23。而台灣則吊車尾，平均每個婦女只生下1.218個孩子。

台灣全球出生率排名吊車尾。（照片來源：世界人口綜述）

不過，國發會表示，此數據是聯合國2017年「世界人口展望」（World Population Prospects）中的推估數，與我國公布的最新資料不一致。根據內政部統計，台灣2018年出生率為1.06人。此外，根據南韓官方最新公布的生育率資料，2018年為0.98人，更低於我國。

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