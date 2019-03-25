國三生沉迷電玩　父拆主機兒竟跳樓亡

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）彰化縣溪州鄉鄭姓國三男學生（15歲）疑因沉迷線上遊戲，加上正值叛逆期、課業壓力等重重因素，在15歲生日當晚跳樓自殺，送醫不治。

警方指出，鄭姓學生單親的爸爸，前天(23)日深夜10點半左右看到兒子沒準備段考，卻一直在打電玩，一怒關掉電腦螢幕並把主機收起來，兩人發生衝突。

鄭姓國三生後來留下遺書，憤而從住家3樓神明廳一躍而下，頭部墜地、血流如注，送醫急救至昨(24)日凌晨3點不治。警方發現死者遺書當中稱因為父親將電腦關掉，而萌生自殺念頭。

綜合自由與蘋果報導，因鄭家是獨棟透天厝，院子前方有圍牆和植栽綠籬，鄭父因務農需早起，他把電腦收掉後就去睡覺。因此都沒有人發現鄭姓國中生墜樓；直到深夜10時30分左右，他的阿公參加旅遊團結束活動，走進家門，才驚覺孫子嚴重受傷躺在院子，趕緊叫醒鄭父將孫子送醫，可惜已無法挽回寶貴的生命。

自殺解決不了問題，再給自己一次機會。

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家屬難過地指出，鄭姓國中生的母親兩三年前與其父親離婚後，他與差1歲的妹妹都由爸爸獨力撫養，爸爸一直很疼愛兩兄妹。鄭生平時個性樂觀、課程成績也都不錯，但疑似因最近課業壓力大，開始沉迷線上遊戲，加上又是叛逆期，容易發脾氣，但沒想到他會想不開，爸爸跟祖父母都相當難過，



校方指出，鄭生去年暑假到綠島旅遊時，因車禍受傷住院，當時因在無聊而迷上線上遊戲《英雄聯盟》，不料前晚卻發生憾事。

校方表示，其實鄭父相當關心孩子的成長，學校任何親職座談必到場，很用心在栽培孩子，擔心喪子之痛可能讓他無法承受。



兒福聯盟中區辦事處處長林武雄說，電玩、手機是親子間常見爭吵問題，建議家長平日就要和孩子建立使用規範，避免臨時因某種因素禁止使用，否則容易發生爭吵。尤其青少年溝通上較不容易，這個階段孩子辛苦、父母也辛苦，雙方都需花時間互相了解與溝通。



林武雄建議父母溝通時要視孩子個性，不要太強制，也不能太沒原則，要抓折衷點。他呼籲採漸進式的溝通了解再輔導。若親子之間仍溝通不良，可尋求學校輔導室、家庭教育中心或張老師等專家協談專線，學習溝通模式。