蔡英文：請韓國瑜告訴中國　停止打壓台灣國際參與

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）目前正在我國友邦諾魯訪問的總統蔡英文今（25）日透過臉書向高雄市長韓國瑜喊話，要他和北京的政治人物會面時，告訴對方停止打壓台灣，並言明台灣是一個主權獨立的國家。

蔡總統於21日至28日展開「海洋民主」之旅，訪問三個我國南太平洋友邦，目前來到第二站諾魯。蔡總統今日除了和諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談，也在國會發表演說。

蔡總統隨後透過連臉書向目前正訪問中國，且預計和台灣辦公室主任劉結一會面的韓國瑜喊話，要他不要忘記選前時常強調「中華民國」主體性，且競選活動國旗滿天飛，「我記得你（韓國瑜）選舉的時候很在意中華民國，現在就是一個機會，請告訴對方，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間。」

蔡總統強調，台灣願意和全世界交朋友，但「我們期待這些朋友也願意支持台灣參與國際事務，促進台灣的國際地位」，而不是一個什麼都反對、什麼都想打壓台灣的「朋友」。

蔡總統提及，包括對外招商、民主交流、農業與醫療合作，甚至是許多的民間NGO計畫、數位外交等，都是交朋友的方式。

韓國瑜22日至28日訪問香港、澳門、深圳及廈門，他在訪問港澳期間先後密會香港及澳門的中聯辦（中央人民政府在當地設立的聯絡辦公室）主任，且事前並未通報我國政府，引發外界譁然，更遭到香港議員發表聯署聲明抗議。

台灣大陸委員會也指出，此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，呼籲高雄市政府進一步對外說明會面情形，以釋疑慮。

現行港澳相關法令並未禁止縣市首長在港澳和中國官員接觸，不過若涉及公權力的協商，甚至簽署協議，實屬中央政府職權，依《兩岸人民關係條例》必須獲得授權，否則屬違法行為。