韓國瑜下午4時30分見國台辦劉結一　陸委會：收到高市府申請

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）陸委會發言人邱垂正今(25)日說，高市府昨(24)日晚上已申請行程變更，高雄市長韓國瑜將與中國國台辦主任劉結一會面，陸委會也接到變更行程資訊。

中國深圳市台辦今宣布，今天下午4時30分，劉結一將在西麗會見韓國瑜一行人，但具體地點未公布。

邱垂正上午列席立法院經委會進行「當前兩岸經貿發展的機遇與風險」專案報告，會前接受媒體採訪時，作以上表示。

高雄市長韓國瑜於22、23日先後造訪香港、澳門中聯辦，會見兩處的主任，今天更將與國台辦主任劉結一會面。陸委會發言人邱垂正今說，高市府這次赴陸申請許可，並沒有包含此項行程，如果有相關變更行程，應該向內政部聯審會提出變更行程。

他說，高雄市政府昨晚已經提出行程變更申請，韓國瑜今下午將與國台辦主任劉結一見面，高雄市政府已向內政部申請，陸委會也接到變更行程的資訊。

媒體問及韓國瑜假借賣水果名義規避監督，若涉及主權是否違規？中央社引述邱垂正說，維護中華民國主權是所有政治人物的責任，不管是地方、中央都要肩負此責任。中央跟地方要一起拚經濟、維護主權。

媒體也問到，韓國瑜回台是否要公開會談內容？邱垂正回應，依相關規定，市府回台後必須在一定期間內向內政部聯審會提出，如果聯審會決議需要市府說明，市府應再補充說明。

另外，媒體問及總統府秘書長陳菊也曾跟國台辦主任張志軍會面，是否標準不一？邱垂正說，標準都一樣。

另一方面，正在中國訪問的高雄市長韓國瑜，針對今下午將會晤中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一之事，引發外界關注。韓國瑜中午回應說，這次會晤只是「情感交流」。

韓國瑜中午在深圳，見證高雄農會與深圳海吉星國際農產品物流園的簽約儀式後，接受媒體訪問時，作以上表示。

面對台灣內部的批評，中央社引述韓國瑜說，下午與劉結一見面，他不會擔心，因為見面時有市議員和市府官員陪同，而這次見面只是情感交流，「也要感謝劉主任對我們台灣同胞的照顧」。

韓國瑜重申過去兩天的立埸說，他們出來是很辛苦的，是要賣農產品，賣水產品。韓國瑜說，他們的動機很單純，就是讓高雄農漁民過上更好的日子。