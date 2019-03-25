前進威尼斯國際美術雙年展　台灣館「3x3x6」超潮高科技監獄

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市立美術館（以下簡稱北美館）主辦的「第58屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館「3x3x6」，引用當今監獄體系的標準建築結構意義，由策展人保羅‧普雷西亞多攜手參展藝術家鄭淑麗，將於5月11日至11月24日義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸展出。

本屆「第58屆威尼斯國際美術雙年展」由代表參展藝術家鄭淑麗、策展人保羅‧普雷西亞多(Paul B. Preciado)規劃台灣館展覽，其作品名稱「3x3x6」來自當今監獄體系的標準建築結構，指涉被6個攝影機不斷監看下的9平方米拘禁空間，構成「3x3x6」結合實體空間及監看機制之監禁維度。



作品影像截圖（圖/北美館）

藝術家鄭淑麗跳脫將台灣館普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）視為單純展示空間的思維，追索該建築於16世紀作為監獄的歷史脈絡，將其轉變為當代高科技監控空間，探討當代民主社會中監禁的多重意涵。

北美館說明，在監控機制漸趨嚴密完備的現下，人們的肉身看似自由，然而卻時時受到大數據、臉部辨識等監看控管，另一種超越實體囚禁卻更顯全面籠罩的監禁型態儼然形成。本次鄭淑麗創作橫跨4個展間的沈浸式裝置作品，其即時互動界面邀請觀者參與以共同想像一個解除身體禁錮的社會、探索從既有認知與規範中鬆綁的可能。

此次的主要裝置作品為旋轉投影塔，是鄭淑麗受美國紐約古根漢美術館委託創作並典藏的網路藝術作品「布蘭登」（BRANDON）中全景敞視介面的延伸，其原型來自18世紀哲學家傑瑞米．邊沁(Jeremy Bentham)所設計之環形監獄(panopticon)中央的監視塔樓。

「布蘭登」現場可見擷取的觀者群像、或是由全世界上傳至本展覽手機應用程式的自拍影像等影像來源，都將被重新編碼為與真實性別、種族相異的影像，經電腦運算亂數混編後投射而出，以顯示藝術家介入全面監看網絡的數位辨識系統。

鄭淑麗另針對10位歷史上及當代由於特殊性別取向而不見容於社會、甚至遭受監禁的個案進行縝密的研究，分別發展出10段情節虛構的「跨性別-龐克」（Transpunk）短篇科幻影片，由生理特徵與原型人物不相符的演員擔綱演出，帶領觀者步入虛實交錯的多重敘事。

「跨性別-龐克」系列影片由德國電影製片公司Juergen Bruening Filmproduktion協同製作，已於柏林拍攝完畢，現由西班牙特效團隊Oh My Render Studio進行影片特效處理中。

作品涉及多重技術層面，鄭淑麗特別集結台灣科技藝術領域的佼佼者共同創作，延攬科技藝術創作團隊Dimension Plus 總監蔡宏賢擔任製作總監、工業設計師楊博顯為設計總監，軟體方面由鄭先喻負責多媒體與系統整合、李家祥負責軟體應用、魏廷宇負責3D影像設計，硬體工程由大同大學機械工程學系賴躍仁教授與鍾湫浤帶領技術團隊共同參與，由德國的Roger Sennert負責網路連結，透過優秀團隊的跨域合作，將軟體、硬體、網路連結、多媒體設計等進行系統整合，促成本次計畫的實現。

除了台灣技術團隊的投入，本屆台灣館亦獲得企業界的響應，「藝術行政人才培育計畫」在中國信託文教基金會資源挹注之下順利續辦。中國信託文教基金會致力扎根藝文教育，不僅帶著藝術資源跨越城鄉，更希望用多元藝術內涵拓展青年學子的國際視野，為藝壇培育人才，與本計畫鼓勵藝術潛力新進者參與全球盛事的理念不謀而合。



展出資訊（圖/北美館）