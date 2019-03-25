台灣民意基金會民調：藍綠白2020大咖對決　賴清德勝韓國瑜、柯文哲

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）2020年總統大選倒數10個月，台灣民意基金會今（25）日公布最新民調結果，民進黨籍前行政院長賴清德在支持度上，大勝藍白目前人氣最高對手韓國瑜及柯文哲，另在民進黨初選支持度上來看，賴以55.1%遙遙領先現任總統蔡英文的26.0%。

台灣民意基金會25日發布的這份民調中，除了調查主要候選人支持度，還就現任蔡英文聲望、蘇貞昌內閣施政表現暨滿意度、中間選民人選偏好、是否支持高雄市長韓國瑜出馬角逐競選、重啓核四、簽署和平協調、政黨認同進行訪問。

該民調顯示，假定目前各黨（含無黨籍）人氣王－賴清德、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲－三人競爭，36.5%選民會支持賴清德，29.9%挺韓國瑜，26%支持柯文哲，5.5%尚難決定，2.2%不知道、拒答。

另就蔡英文處理國政方式，受訪者有32.4%持正面肯定態度，逾半（54.1%）持否定態度，有8.7%表示沒意見。

就蘇貞昌內閣整體施政表現，近五成（48.1%）持肯定態度（還算滿意及非常滿意），另36.3%持否定態度。

若就候選人支持民眾背景來分析：在年齡層方面，賴清德在55 歲以上選民中有絕對的優勢，但34 歲以下選民只佔其支持者一成四，明顯偏低；柯文哲在34 歲以下選民有壓倒性優勢，但45 歲以上選民只佔其支持者約二成二；韓國瑜在45-54 歲選民中有明顯優勢，其他年齡層支持者還算均勻，但30 歲以下支持者明顯較少。

就地緣政治的七大區塊方面，賴清德在台北市、中彰投、雲嘉南、高屏澎、基宜花東金馬都有相當的領先（5-21 個百分點），桃竹苗明顯落後韓、柯4 個百分點，新北市則是三分天下的局面。

另外民調也透露，如果國民黨改推前新北市長朱立倫出征，與賴清德、柯文哲角逐總統，38%選民仍支持賴清德，30.3%挺柯文哲，22%投朱立倫，6.9%尚難決定，2.7%不知道、拒答。賴清德仍一枝獨秀，領先第2的柯文哲7.7個百分點，領先朱立倫達16個百分點。

山水民意研究公司於3月18、19日，針對全國20歲以上成年人，進行住宅電話民調，採隨機抽樣，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點；經費來源是台灣民意基金會。