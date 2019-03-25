台中花博倒數一個月　千萬別錯過的超夯打卡點

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台中花博閉幕進入倒數一個月，台中市政府新聞局長吳皇昇表示，花博三園區處處有美景，像是會表演音樂的巨型機械花球「聆聽花開的聲音」、獲獎無數的「四口之家」、有花卉主題展示的花舞館、珍藏「翠玉白菜、小白菜」的故宮花蝶館、介紹台灣平地至高山生態的發現館、精緻農業的樂農館與智農館、充滿童趣的「大地的調色盤」等，都是遊客喜愛的超人氣打卡點，呼籲大家把握機會，欣賞這難得的國際盛會。

「發現館」使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間。（圖／2018臺中世界花卉博覽會 Taichung World Flora Exposition粉絲專頁。）

該怎麼玩花博？新聞局吳局長表示，市府盤點后里、外埔、豐原三大園區的十大亮點推薦給遊客，其中，后里森林園區的主展館「發現館」，使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3,886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅，還有深具視覺震撼的劇場展演，同時藉由館內的溫度與溼度控制，也能感受到出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，彷彿親臨其境。

踏出發現館就可看到15公尺的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

「原生祕境」以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，傳遞人與大自然共生共好理念，規劃融合水陸生植物的「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統魚生態池」，並設置「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」，重現原住民族精彩的原鄉文化。

「國際庭園」邀集全球五大洲共31國、60單位參與，分為歐洲區、美洲區、非洲區及亞洲區，歐洲庭園主要傳達生態、環境友善概念，如荷蘭除展示風車與球根花卉，更打造全台第一棟循環建築展館；美洲區、非洲區及亞洲區庭園則可看到許多特色建築搭配景觀植栽，呈現國家獨特風情。另帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島等以白沙配合熱帶棕梠及特色文物，展現海島風情；台灣庭園則運用傳統的紅磚展現台灣人的熱情好客與舊時風情。

位於后里馬場園區的「花舞館」是最夯打卡點之一，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。（圖／2018臺中世界花卉博覽會 Taichung World Flora Exposition官網）

位於后里馬場園區的「花舞館」是最夯打卡點之一，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

「故宮花蝶館」則規劃為經典花馬文物互動科技館，不僅展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等，民眾可近距離一睹經典文物的風采。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過1千種珍稀植物，打造「植物方舟」，也展示台灣瀕臨滅絕的原生植物、科技運用於農業的方法等，是相當有人氣的打卡點。

豐原葫蘆墩展區則打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策劃專為新人打造的浪漫花嫁廊道。其中，「綺想童話區」以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色，設計從深到淺的漸層新娘頭紗，是國內首次利用花種配植呈現的裝置藝術。位於葫蘆墩第五展區的「遊藝花源」，結合4處現地水域景觀和地景藝術，以親子家庭族群為目標，打造如同「大地調色盤」般的夢幻場域。

「綺想童話區」策展人王玲玲以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色，設計從深到淺的漸層新娘頭紗，是國內首次利用花種配植呈現的裝置藝術。（圖／2018臺中世界花卉博覽會 Taichung World Flora Exposition官網

此外，后里森林園區四口之家屢屢獲得國際青睞，不僅獲「2018倫敦設計獎」銀獎殊榮，也拿下「2018紐約設計獎」銀獎肯定，並在「2018美國建築大師獎」中，榮獲住宅類榮譽獎，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。歡迎到森林園區遊賞，一探四口之家一再獲得國際獎項的秘密。