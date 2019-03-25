一個月內第二度！美軍艦周日通過台灣海峽　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）周日（24日）美國海軍及海岸防衛隊艦艇再度通過台灣海峽，也是今年來第三度、一月內第二度、九個月來第六度通過；美軍方表示，儘管中國反對，美國仍會提高戰略性水域的通行頻率。

《路透》報導，這趟航行將加劇美中對抗，但可能會被台灣視為在與對岸關係日趨緊張之際，來自美方的友好支持行動。

這兩艘在週日穿越台灣海峽的艦艇，分別是海軍的柯蒂斯韋伯號驅逐艦（USS Curtis Wilbur ），以及海岸防衛隊的巴索夫號警備艦（USCGC Bertholf）。

美國軍方聲明強調，船艦通過台灣海峽，展現美國對「自由開放的印度太平洋」的承諾，接著它指出，美國未來還會持續在國際法所允許的全球任何地方執行飛越及航行自由的權利。《路透》報導認為，聲明中指的這些地方除了台灣海峽，還包括南海。

去（2018）年美國軍艦三度通過台灣海峽，第三回發生在去年11月底台灣剛舉行完九合一大選後，當時美驅逐艦「斯托克代爾號」(USS Stockdale DDG 106）及補給艦「佩科斯號」(T-OA-197）通過，此前的航行通過分別發生在7月及10月。

今年前二次的美軍艦通行，分別發生在今年2月25日，分別是一艘驅逐艦和一艘後勤彈藥補給艦，以及1月24日，分別是驅逐艦「麥坎貝爾號（USS McCampbell）」和補給艦「迪爾號（USNS Walter S. Diehl）」通過。