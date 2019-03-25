肝癌反覆栓塞頻復發　二線藥物有效控制腫瘤生長

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）63歲的陳伯伯是慢性B肝、C肝帶原者，三年前確診罹癌，經緊急栓塞治療，搶回一命，但不久後腫瘤仍有復發且進入晚期肝癌；經持續服用一線標靶藥物後，發現肺部出現新的腫瘤轉移，於是接受二線藥物治療，腹部腫瘤明顯縮小，其它轉移的腫瘤也沒有繼續擴大及增多，病情控制得相當穩定。

台中榮民總醫院胃腸肝膽科李少武醫師表示，若肝癌已侵犯血管或有遠端轉移跡象，如肺部、骨頭轉移，即為晚期肝癌。目前臨床針對晚期肝癌治療，主要會以一線標靶藥物為優先，如治療失敗，或開始產生抗藥性，在患者仍具備一定肝功能的前提下，可以使用二線藥物治療。

李少武醫師說明，肝癌是一個血管供應很豐富的腫瘤，肝癌藥物的機轉包括針對肝癌上不同受體作用，讓支配流的血管產生壞死，使腫瘤不易得到養分供應，以及抗免疫抑制作用等等，有機會加以控制疾病。

李少武醫師進一步指出，依據國外研究顯示，接受二線藥物治療，能抑制血管新生、調控腫瘤微環境，也能抑制腫瘤增生，促成抗免疫抑制作用。不過，使用藥物治療肝癌過程中可能伴隨副作用，但只要遵循醫療團隊的醫囑照護，善用乳液、乳膏、高血壓藥物等有助減緩副作用帶來的不適。

根據衛福部統計數據顯示，肝癌仍高居我國癌症主要死因第二位，且有近8成來自B型或C型肝炎感染者。李少武醫師提醒，因肝炎病毒潛伏期可長達十至二十年以上，一般民眾應做B肝、C肝檢驗外，並施打疫苗預防保護。有病毒性肝炎的患者更應注重回診追蹤，每3個月抽血檢查肝功能與胎兒蛋白，每半年到一年做一次超音波，才能降低「肝炎—肝硬化—肝癌」肝病三部曲的發生率。