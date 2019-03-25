池畔餐廳-光廊Light Café即日起推出【珍味極品˙松露饗宴】，套餐計有《精選湯品或契型薯條》、《鮮果沙拉》、《孔貝小品》、《現刨松露海陸主餐二選一》、《焦糖幕斯佐百香果》、《咖啡或茶》，每套只要NT$1480+10%即可品嘗現刨松露的迷人滋味；此外，凡點光廊任一套餐，皆贈送《孔貝小品》乙份，加碼好禮只為懂得享受美食的您。

光廊Light Café全新限時松露套餐，主廚以現刨松露為主菜上演華麗開場秀，再以松露、法國波特酒和雞高湯一同小火熬煮的濃郁醬汁為基底，完美點綴且驚爆味蕾，成就2019必吃美食。主菜二選一包含【頂級美國6oz老饕牛排襯現刨松露】選用肋眼上蓋肉，以先煎後烤的方式讓肉質保持軟嫩，品嘗前將主廚特製舒肥蛋與松露醬汁稍微攪拌融合，更添濃郁風味。再搭配現刨松露，典藏食材成為完勝舌尖上的美味；【立鱗脆皮紅馬頭魚襯現刨松露】主廚選用鱗片較軟的馬頭魚，以立鱗方式半煎炸至酥香後再進行烘烤去油。鱗片香酥口感與鮮嫩魚肉呈現精彩對比，彷彿在口中上演對手戲，再搭配主廚特製松露醬汁與現刨松露一同入口，更是如同一秒置入天堂，濃郁口感百分百。

美食若有美酒加乘更添頂級饗宴氛圍，光廊Light Café特別精選兩款紅白酒搭配松露佳餚，計有「香頌布根地黑皮諾紅酒」，套餐加購價每瓶NT$2,170+10%(原價NT$3,100)，其散發紅色漿果實香氣，口感均衡飽滿且層次豐富，最適合與老饕牛肉一同品嘗；「梨頭RSM白酒」，套餐加購價每瓶NT$1,400(原價NT$2,000)，以麗絲玲的花香味為主體，果香十分豐富且細緻均勻。酸度適中，口感清爽宜人，搭配馬頭魚享用更襯鮮甜滋味，美食搭配美酒更過癮！此外，也推出HOUSE WINE，套餐加購價每杯只要NT$199，誘人美食搭配餘韻幽香的美酒，就讓主廚限時推出的松露美食誘惑即刻魅惑您的五感味覺與視覺。

全新松露套餐敬邀嘉賓親臨『光廊Light Café』，感受池畔美景與美味佳餚相伴的絕佳滋味。