伊斯蘭國最後據點淪陷 川普：將持續保持警戒

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）川普決定讓美國從敘利亞撤軍後，堅稱伊斯蘭國「已經被消滅」，不過在昨(24)日他又表示，伊斯蘭國雖然已經覆滅，對於全球安全仍是一個威脅，因此美國仍會保持警戒。

庫德族的敘利亞民主力量(SDF)攻陷並在伊斯蘭國最後的軍事據點巴格茲(Baghuz)升起旗幟後，伊斯蘭國曾經統治的8.8萬平方公里領土上，最後一個正式的據點正式被拔掉，然而危機看似已經消滅了，事實上在奈及利亞和菲律賓，宣誓效忠伊斯蘭國的勢力仍然存在。

這場戰爭打了5年，地方武裝勢力在世界各國間接、直接的支援下，才終於把壯大一時的伊斯蘭國壓縮在敘利亞和伊拉克邊界，SDF進行了重整後，在本(3)月對巴格茲發動最後的攻擊，然而，由於大量的平民仍在當地，聯軍不得不降低推進的速度，並收留了數千名女人和小孩難民。

大部分的伊斯蘭國戰士已經放棄了巴格茲，化整為零四散到其他地方，不過留在城鎮中的大部分是信仰更堅定的支持者，聯軍的推進受到了自殺炸彈客和自爆汽車的阻礙，因此勝利更顯得難能可貴。

未具名的美國官員指出，名義上的伊斯蘭國大旗雖然倒下了，但是情報顯示四散的士兵大約落在1.5萬到2萬之間，處於潛藏的狀態，一旦有機會，難保他們不會再次聚集在一起重建，在聯軍包圍巴格茲期間，伊斯蘭國就發布了一部影片，表示偉大的「哈里發國」絕對不會就此消失。

事實上，儘管大部分的據點都被聯軍攻佔，伊斯蘭國實質的領導人巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)卻逃過了被聯軍抓獲的命運，如果核心的領導階層沒有落網，這場戰爭，或許還沒有真的結束。