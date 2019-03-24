大腸癌糞便篩檢不需禁食　在家即可輕鬆做

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）許多民眾誤以為只要腸胃道沒有不適，也沒有血便等症狀，就不需做大腸癌篩檢。但大腸癌初期通常無症狀，等到症狀出現時，病況往往相對複雜，國健署提醒透過篩檢發現的早期癌(0期及1期)可高達9成4；而及時接受治療，早期癌5年存活率高達8成5。

大腸癌發生人數連續第11年盤踞10大癌症之首，國健署自2010年全面推動大腸癌篩檢，近10年來標準化發生率自2015年起已連續兩年下降！由於大腸癌多發生在50歲以後，國健署提供50至74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，民眾只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次放入專屬的套管後，再送至符合健保特約的醫療院所，就可進行糞便潛血檢查，採便前不須限制飲食或使用灌腸。

國健署王英偉署長指出：「實證證明糞便潛血檢查可以有效預防大腸癌，經由篩檢早期發現癌前病變（大腸瘜肉），並經切除後可以降低死亡率。」；台灣大學團隊分析335萬人年的癌症相關資料庫，顯示50-69歲符合大腸癌篩檢的民眾已降低大腸癌死亡率達7%。

大腸癌的發生人數每年高達1萬5千人，除了定期篩檢外，想要遠離大腸癌，基本之道就是養成良好的生活和飲食習慣，以及少吃燒烤肉品，因高溫（溫度超過100度以上）烹調的過程中易有多環芳香烴類（Polycyclic aromatic hydrocarbons ,PAHs)致癌物質附著於食物表面。