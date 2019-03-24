第4屆台灣歷史小說獎頒獎　鄭麗君：台灣不需過度依賴單一市場

更新時間: 2019/03/24 17:45

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）由新台灣和平基金會董事王美琇推動的第4屆台灣歷史小說獎頒獎典禮，今(24)日下午2時在北市南海路228國家紀念館舉行。​新台灣和平基金會董事長辜寬敏、文化部長鄭麗君、知名作家平路及宋澤萊皆應邀出席。

中央社報導，文化部長鄭麗君出席致詞表示，作為亞洲最民主自由的國家，台灣應該站穩腳步、壯大自己的文化、放眼世界，不怕與中國交流，也不需要過度依賴一個市場。

今天活動當中，媒體提問的另一焦點，就是民進黨2020總統黨內初選。

本屆共收到20件作品報名，最後選出6件入圍決審，每件作品必須是10萬字以上的長篇小說。由於評審過程嚴謹，今年台灣歷史小說獎的首獎從缺，僅選出2名佳作，分別為錢真「羅漢門」、李旺台「蕉王吳振瑞」。

主辦單位也宣布，明年(2020年)起改為2年收件一次，讓小說家有更充裕時間寫小說。

中央社引述錢真表示，「羅漢門」除了要表達地理概念上的意義外，她也透過「門」的意象，傳達故事中許多角色都想要跨越不同的「門檻」，開啟生命中的另一個境界。她認為，歷史小說不只是反映時代，也能加入當代的探問、反映新的見解。

李旺台表示，他希望能透過歷史小說，刻畫出台灣人的典範，也藉由新台灣和平基金會的平台，讓他的書寫被世界看到。

新台灣和平基金會董事長暨前總統府資政辜寬敏（左），​頒發佳作獎給「羅漢門」作者錢真（右）。中央社

文化部長鄭麗君（左）頒發獎座，​給獲得佳作的李旺台（右）。他的作品為「蕉王吳振瑞」。中央社