富邦「2019粉樂町」信義區登場　八國際藝術家引爆特色展區

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）邁入第12屆的粉樂町，由富邦藝術基金會舉辦，以「席、息相關」為題，透過同音異字隱喻，反思你我位置的存在與關聯，邀請國內外共8位藝術家在台北市信義區展出至5月19日止。

2019年的粉樂町（Very Fun Park），由富邦藝術基金會策展團隊所策畫，落實藝術與城市生活結合的當代藝術展，從2001年舉辦迄今，已累積完成近500處展點，集結近700位國內外藝術家，與超過數百萬的觀展人次。

今年粉樂町將展開為期兩個月的展覽活動，邀請來自台灣、丹麥、香港、義大利與法國共8位藝術家共襄盛舉，以藝術創作引爆信義商圈，為商圈帶進與以往不同的藝術氣息，自即日起展至5月19日止。



2019粉樂町開幕記者會現場，富邦藝術基金會執行長與藝術家合影（圖/富邦藝術基金會）

本屆邀請到8位藝術家，分別是Emmanuelle Moureaux、Jeppe Hein、Philip Giordano、李承亮、洪易、黄小橘、游文富、劉小康，以其各自的視角與創作，呼應此次策展主題「席、息相關Chair • Present」，透過同音異字隱喻主題，反思你我位置的存在與關聯。藝術家透過各自的創作能量匯聚成城市的藝術亮點，並透過作品與城市空間產生對話，為信義商圈帶來不同以往的藝術氣息。

粉樂町是一個多元創意的概念。粉是源於時下流行語彙；樂即是快樂；町是場域的意思。傳遞的精神即是快樂的角落，是創意的基地，是一個走進生活的無牆美術館。藉著每年粉樂町的舉辦，為城市創造了不同的記憶面貌。

同時，粉樂町也是一座深藏城市裡的無牆美術館，今年展品場域從信義區心臟地區2.3公里的空橋，移動到空橋循線的地面通廊空間與綠地中，各藝術作品分佈在10大展點中，將讓民眾循線親身感受藝術與城市的連結。

多件藝術創作分別座落在信義商圈10處展點：A25、忠義廣場、松壽廣場、信義廣場、信義公民會館（四四南村）、微風松高、微風信義、微風南山、誠品書店信義店、台北文創，民眾可前往體驗藝術尋寶趣味。

此外，除了藝術創作的展出外，本屆粉樂町更規劃了許多精彩週邊活動，還有「粉樂音樂會」，邀請到李英宏、黃玠、鄭宜農等，將於4月13、14日接力開場；5月4日還有一場親子同樂活動，透過多樣活動，民眾可親身與商圈中的藝術作品產生互動。

粉樂町更推出極具話題的AR（擴增實境）導覽APP，民眾可透過下載使用APP，於現場與展品產生虛實對話。另外，週邊更有眾多店家，如BELLAVITA、ATT 4 FUN、誠品書店信義店等，不僅提供消費優惠，也規劃許多有趣活動，更多詳情請上官網或臉書查詢。

現在我們一起來看看部分的精彩的作品吧！



游文富作品「微風・微風」在微風信義1樓時尚走道上方，以竹與羽毛等材質，織就出一片隨風搖曳的羽白天空，希望藉由作品白羽翩翩的意象，扭轉民眾對微風信義時尚大道既有的想像。（圖/富邦藝術基金會）



丹麥藝術家Jeppe Hein作品「與藝術互動─改良式社交椅」為系列大型雕塑，位於信義區忠信廣場周圍，顛覆民眾過往對於公共空間座椅的想像，在獨特的椅子型式下，民眾將會如何與共坐的人產生關聯與互動？（圖/富邦藝術基金會）



洪易作品「拉長狗A、拉長狗B、拉長狗」使用特殊塗料不銹鋼鍍鈦創作有機動物造型拉長狗，讓作品散發獨特金屬光澤，鏡射出民眾與環境的對話。（圖/富邦藝術基金會）



法國藝術家Emmanuelle Moureaux作品「一百種顏色」介入微風南山，透過日本傳統空間元素「色切（shikiri）」概念，創造仿若彩虹降臨般的繽紛氣息。（圖/富邦藝術基金會）