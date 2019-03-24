台經院新任院長張建一：2019經濟成長保2沒問題

（台灣英文新聞/財經組 綜合整理）國內主要預測機構紛紛下修今年(2019)經濟成長率預估值，3月剛上任的台灣經濟研究院長張建一認為，今年景氣沒有去年好，但內需仍有溫度，2019年經濟成長率維持2%以上沒有問題。

3月正式上任的張建一，將在明(25)日記者會首次與媒體面對面。中央社引述張建一說，現在大環境有別於過往，因為全球化的關係，資源快速流動，導致所得分配愈來愈惡化，在此同時，產業必須盡速轉型升級，才能在全球供應鏈中找到自己的位置。

至於美中貿易爭端、英國脫歐後續等議題。張建一表示，台灣是小型開放經濟體，且身處全球供應鏈，當全球景氣趨緩，或是外在環境存在不確定風險，很難不受到影響。

不過他也說，上述議題從去年就開始發酵，企業心態轉趨保守，但多已預做準備，除非未來又發生重大突發事件，否則景氣不至於出現劇烈轉折。

而政府現在力推歡迎台商回台投資方案，盼能點火國內的實體投資，替內需添柴火，張建一對於政策方向表達肯定。他也建議，政府應強化投資台灣與鼓勵創新的連結，如亞洲．矽谷、扶植創新創業等方案，如果能夠將資源串起來，將有助於加速回台產業轉型升級。

張建一在台灣經濟研究院待了超過20年的時間，談起接任院長後的工作重點，除了壯大台經院，張建一也希望強化企業服務、擴增營收來源。如此一來，就有能力提供員工更好的福利待遇。

張建一強調，「現在政府誰來做都很辛苦」，台經院作為民間最大財經智庫，創院宗旨是積極從事產業經濟研究，以服務社會，促進國家經濟。既然如此，拓展產業研究的廣度跟深度就更有必要性，才能服務社會，給予政府務實且到位的建言，讓台灣產業跟經濟都愈來愈好。

強化產業研究是台經院近期的努力重點。外界相當關注英國脫歐、有史上最嚴個資法之稱的歐盟通用資料保護規則（GDPR）上路影響。其實台經院去年便成立了台灣歐洲研究中心，在相關議題有深入研析。

政府力拼離岸風電，研究一所、五所對此投入不少心力；金融科技是全球共同的發展趨勢，研究六所長期關注此領域發展。

張建一也說，台經院國家經濟發展戰略中心是個研發單位，會對新科技應用、國際及台灣的前瞻性議題做研究，未來若政府有政策上需要，就能及時提供資料。

其次，加強民間服務能量也是台經院未來發展的重點策略。張建一表示，台經院提供企業會員服務，因應業者的不同需求，可以提供國際資料庫、產經資料庫的資料供會員取用。

台經院曾接過電玩、生技產業的產業發展評估報告或是技術評價報告，讓企業知道自己的本錢有多少，方便後續融資事宜；另外，也有外國駐台單位委託進行小型評估報告，希望了解台商在該國的投資狀況，或是要如何說服台商來投資。

張建一表示，台經院近期也接獲電商委託的案件，未來會繼續強化，盡量接觸第一線的產業客戶，並進一步提供客製化的研究。

張建一表示，台經院長期致力於國際連結，除了台日韓3方智庫有固定交流，2017年與印度觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）簽署合作備忘錄，雙方希望未來在研究人員互訪、共同研究和分享研究成果等方面合作。2018年則與比利時布魯塞爾自由大學（VUB）簽署合作MOU。另外，台經院配合政府的新南向政策，和東南亞智庫也有不少合作成果。

張建一表示，台經院和美國智庫持續洽談合作規劃，希望未來可以互換研究員，或是以不同角度針對同個議題發表研究，希望透過這樣的方式，讓未來台美合作或是台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議有更好的基礎。

台經院院長張建一認為，2019年經濟成長率維持2%以上沒有問題。中央社