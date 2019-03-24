歐陽娜娜被批台獨和參加邪教活動 歐陽龍：無限上綱

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨發言人歐陽龍女兒歐陽娜娜出道3年多，在中國影視界人氣極旺，被封為「中國新4小花旦」。日前遭中國網友點名支持台獨，近日又被指參加邪教活動；歐陽龍怒批，無限上綱、不是事實。

歐陽娜娜近日遭中國網民點名台獨，她為此於21日發表聲明強調「我為我身為中國人驕傲」並支持一個中國原則，但風波仍在網路越演越烈。

中央社報導，中國國務院防範和處理邪教問題辦公室官方微博「中國反邪教」22日上午8時許發文，「@歐陽娜娜和廣大藝人提個醒，『神韻演出』由邪教一手操控，無關傳統實則洗腦！」

上述微博文並附上2010年3月27日的一則報導，2010年3月24日晚間，台灣知名藝人傅娟（歐陽娜娜母親）帶著3個女兒，前往國父紀念館觀賞了神韻紐約藝術團的演出。微博文附的另一篇文章指出，神韻紐約藝術團與法輪功組織相關。

蘋果日報報導，神韻藝術團2006年於紐約創立，每年在全世界逾100個城市巡演，該團由法輪功學員成立、經營管理，他們長期遭中國封殺，也被貼上邪教相關團體的標籤。

綜合中央社報導，歐陽龍表示，那是歐陽娜娜9歲時看的一場表演，有何干呢？這些都是無限上綱、不是事實，身為父親，他們已經把立場講的很清楚，但若不是事實，只要自己做得正，沒必要一而再，再而三的澄清、說明。呼籲這些在鍵盤面前打字的網友，應透過反光看看自己用的是什麼心態。