台東鐵人三項國際賽事　台灣一哥謝昇諺遭機車擦撞倒地

（台灣英文新聞/體育組 綜合報導）2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，今(24)日進行第2天賽程，台灣鐵人一哥謝昇諺在自行車競賽時，遭闖入的機車擦撞跌倒在地，所幸僅擦傷，但車子故障，被迫放棄後續賽事。

謝昇諺上午在自行車競賽時，在知本地區與一輛闖入的機車發生擦撞跌倒在地，表情十分痛苦。目擊民眾都嚇一跳，趕緊通報。

謝昇諺在他的臉書描述了事發過程，並對原本要全力以赴的賽事，因為意外而沒辦法完成覺得很可惜。

發現右側車道有台白色機車騎進賽道時已經要撞上了，唯一能做的就是大叫跟抓緊把手，騎機車的大姐緊急煞車停在我正前方，沒有閃躲的機會，就撞上去了... 落地前的畫面是機車的大燈，落地後失去意識一下下，確定沒有很久，因為眼睛睜開時機巡人員剛出現在我身邊，計時車大概在離我50公尺的位置， 左小腿的痛感讓我懷疑有骨折，躺在原地不敢亂動，機巡大哥幫我做傷勢的評估，從鎖骨、肋骨、脖子一直到下肢，確定沒有嚴重的傷勢，緩慢地站起來，很幸運的，只有部分的皮肉傷跟肌肉挫傷！

中央社引述台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇說，所幸謝昇諺只有擦傷，原本他還想繼續賽程，但因所騎的自行車機械故障，只好放棄比賽。謝昇諺才從紐西蘭移地訓練特別回來參加這場賽事，這個意外確實令他沮喪。

鄭世奇說，主辦單位已為參加者保險，謝昇諺這起事故，雙方已和解。為使賽事順利，活水湖至太麻里省道台11線道路、縣道197至環山路段、鄉道東45利吉至台東大橋路段等都有封閉及管制，也協請義交民防和工作人員來回巡邏，希望民眾都能配合管制。

在台灣舉辦10年的IRONMAN鐵人三項賽，今年連續第4年在台東舉行。由台灣鐵人三項公司、台東縣政府等合辦。23、24日兩天在台東森林公園、活水湖等地舉辦，今天進行113公里長距離組及Iron Girl女子515賽事。