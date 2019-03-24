移民工文學獎徵件擴及日韓　頒獎典禮擬於阿里山登場

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）「第六屆移民工文學獎」邀請東南亞移民與移工以母語創作，首獎高達十萬元，向台、港、澳、新、馬、日、韓徵件。徵件自即日起至05月12日為止，首度與林務局合作，九月底將於阿里山神木前舉行頒獎典禮。

3月24日在林務局保育小站的記者會上，林務局林華慶局長、移民工文學獎發起人陳芳明教授、台灣文學館蘇碩斌館長、作家小野、中華外籍配偶暨勞工之聲協會創會理事長潘存蓉等貴賓齊聚。此外，去年的移民工文學獎得主菲律賓籍的Melinda、越南籍曾偉林也蒞臨現場，勉勵同在台灣工作、生活的東南亞移民、移工同胞踴躍參與投稿。

記者會由2017年第四屆移民工文學獎得主Etty Diallova女士，以印尼語朗誦其得獎作品「紅色」揭開序幕，故事書寫已婚看護工與雇主爺爺之間曖昧情欲，這段充滿罪惡感的關係最終化為浴室地板上的一灘血。Etty真摯而哀傷的朗讀聲，穿透語言隔閡直抵人心。這篇大膽觸碰道德議題的作品〈紅色〉，已由導演劉純佑改編為電影劇本，影視作品將躍上螢幕與觀眾見面。

移民工文學獎迄今第六年，來自監獄的稿子多達七十餘篇，主辦單位集結為「枷：關不住的靈魂，暗夜的光」一書，今日同步發表。對於這些司法制裁中的外籍受刑人，移民工文學獎召集人張正希望讀者能撇開文學框架與責難的眼光，看待這些文字：「我們能做的，或許是更多的同理。一如北監教誨師方冠中所說，犯罪不是一個人的事，每個罪犯背後，都有故事。要是你我在那樣的情境之下，會不會犯錯，會變成什麼樣的人，誰也不敢保證。」

「第六屆移民工文學奬」決選評審陣容堅強，由作家夏曼藍波安、小野、專精馬華文學的中山大學教授張錦忠、日本婚姻移民的社會學者邱琡雯教授，以及任教於香港中文大學、研究香港移工的人類學者陳如珍等專業人士擔任決選評審。而母語評審由印、越、菲、泰之社會運動、文學、評論等領域人士擔任。

今年徵件地區首度向北延伸，除台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞移民與移工之文學創作外，擴及同樣有眾多跨國勞動者的日本、韓國。詳細辦法請見官網。