總統與美駐帛琉大使握手交談　學者：美對中國叫陣意味濃厚

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文23日晚宴答謝帛琉政府與人民熱情款待，美國駐帛琉大使哈亞特（Amy J. Hyatt）現身坐主桌，並與蔡總統握手致意，兩人短暫交談。

蔡總統啟動「海洋民主之旅」第3天，晚間在葛瑪榮文化中心設宴接待帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）伉儷、帛琉政府官員，感謝對訪問團熱情的款待，美國駐帛琉大使哈亞特也受邀。

晚宴上蔡總統致詞表示，上午雷蒙傑索總統親自開船，帶她走訪知名的尼可灣及海豚灣，充分感受到「太平洋上的珍珠」，確實名不虛傳。

綜合中央社報導，蔡總統表示，帛琉推動永續發展的遠見和用心，是這一趟最大的收穫，回台後將與觀光局分享，提供更多資訊和政策誘因，進行更多交流活動，讓更多台灣人來帛琉，享受人和自然合一的經驗。

報導引述蔡總統說法，「這幾天的行程，也讓她深刻瞭解南島民族之間的情誼，不只是建立在官方往來，更體現在人跟人之間，有如家人一般的自然互動」，總統說，從陸地的觀點來看，太平洋島嶼既分散又渺小，但事實上，從南島民族特有的海洋觀點來看，共享全球最大的海域，具有遼闊的視野，可以為全世界帶來重要的貢獻。

蔡總統也跟與會者分享晚宴的美食，她說，帛琉樹薯燻鮪魚佐台灣麵線以及芋香椰糖乳酪蛋糕這兩道菜，來自「帛琉社區學院」、接受台灣桃禧飯店主廚培訓的帛琉朋友們所供應。短期職業培訓是她在每一次出訪時，最受到友邦好評的合作項目，今天剛好讓大家感受「踏實外交」的實質成果。

自由時報報導，美國駐帛琉大使哈亞特前晚也出席雷蒙傑索歡迎蔡總統一行的國宴，昨晚再度出席我方主辦的答謝宴，也體現台帛美三邊關係的友好。

中央社報導，繼出席帛琉總統主辦的國宴，美國駐帛琉大使哈亞特晚間出席蔡總統的答宴且坐在主桌，與吳釗燮比鄰而坐；席間，更在吳釗燮引導下，哈亞特趨前與蔡總統握手致意，兩人短暫交談，引發媒體關注。

蘋果日報報導，美國駐帛琉大使哈亞特現身我方答謝帛琉總統雷蒙傑索的宴會，被視為美方力挺台灣態度的表達。學者認為，美此作法對中國叫陣意味濃厚。

中央社報導，知情人士晚間透露，晚宴地點選在密克羅西亞領袖峰會的場地，哈亞特（Amy J. Hyatt）不僅以訪問團長身分現身帛琉總統的國宴，晚間出席蔡總統的答宴，並坐在主桌，這顯示台灣和美方相當程度的緊密關係，美國還有主要國家在建構印太戰略架構的過程中，台灣被看做是一個區域的重要角色。