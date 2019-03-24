穆勒「通俄門」報告出爐 各界矚目

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）針對川普的「通俄門」事件，負責調查的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)已經正式完成最新的報告，由於產出過程經過很多曲折離奇的過程，在此之前穆勒更是起訴了川普競選團隊中大約6人，其結果因此更受到人注目。

不過在報告交給國會之前，穆勒仍需要經過司法部長巴爾(William Barr)這關，他會負責決定報告中有多少內容可以揭露給國會知道，然而，由於川普曾多次阻撓報告調查，指稱特別調查小組是針對他個人的獵巫行為，甚至不惜多次撤換調查人員，身為川普人馬的巴爾，雖說會在週末過後給國會答覆，外界現在還不知道會有多少內容被揭露。

在一封給眾議院司法委員會的信件中，巴爾向其他眾議員承諾，司法部在穆勒的調查過程中，完全沒有進行干涉，且報告的結果也會盡可能的透明，他會與穆勒和副司法部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)進行討論後，決定哪些可以公開哪些不能。

在過去的22個月內，調查小組深入調查總統大選期間，俄國特務是怎麼樣介入選舉，藉由各式各樣的宣傳來影響美國選民的想法，這包括了贊助美國境內的政治宣傳，和駭入民主黨高層的電子信箱來讓希拉蕊的選情受挫等；除此之外，特別小組也試圖釐清川普是否有試著阻礙聯邦調查局的司法行動。

白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Sanders)指出，現階段還不知道任何關於報告的內容，不過白宮絕對尊重報告的內容，相信司法部長絕對會做出「正確的判斷」，對此，民主黨人則表示，希望最後穆勒報告能夠做到完全公開，讓大眾明確知道到底有什麼結果。