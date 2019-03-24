韓國瑜密會港、澳中聯辦 蔡總統：營造一國兩制氛圍

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜22日率副市長與多位局處首長出訪香港、澳門、深圳、廈門等地，此次行程為期7天。這兩日接連密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應，對此，正在出訪帛琉的蔡英文總統昨（23）日表示，中聯辦是中國在香港實施一國兩制的單位，很難排除是在製造一國兩制的氛圍。

自由時報報導，陸委會則表示，韓國瑜拜訪香港及澳門中聯辦後，台港部分輿論出現憂心反應；韓雖強調此行是在交朋友與推銷高雄，但政府更希望、也相信他在會面中真正傳達了台灣社會、甚至香港社會對北京政權操控「一國兩制」、違反民主的嚴重關切，這應該是民意對台灣政治人物展現民主力量的期許，而非酸言酸語，韓不妨正面看待，否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。

圖為陸委會發言人邱垂正。（圖／中央社）

報導引述陸委會說法，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無禁止規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，且重視社會觀感與國際視聽。如涉及公權力的協商，甚至簽署協議，係屬中央政府職權，依「兩岸人民關係條例」必須獲得授權，否則屬違法行為。

而韓國瑜26日將在廈門會晤中國國台辦主任劉結一，目前陸委會尚未收到高雄市政府的行程說明，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，完全能理解韓市長行程可能有不確定性，但希望高雄市政府在確認後，能儘速向內政部移民署補件。