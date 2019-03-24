總統府建築百年路跑 陳菊：見證台灣民主發展

總統府建築百年，配合統一發票盃舉行路跑活動，總統府秘書長陳菊致詞表示，今（24）日活動讓民眾可一起見證台灣民主發展過程，從威權走向民主，如今「總統府是人民的總統府」。

陳菊也為路跑活動起跑鳴槍，活動後媒體關心民進黨由陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦組成5人的提名協調小組首次會議內容，包括是否勸退前行政院長賴清德、總統初選時程延後一周對哪方較有利等，陳菊僅微笑說「謝謝、謝謝」，便迅速搭車離開現場。

今天活動有近2萬人參與，也是統一發票盃今年第一場活動，主辦單位之一的財政部部長蘇建榮表示，今年適逢統一發票盃10周年、總統府建築百年、第一銀行120周年，特別將首場地點改為台北，並提前至3月舉行。

配合總統府建築百年，台北場休閒組2公里路跑路程環繞總統府周邊區域，可360度觀賞總統府每個角度的特色與美麗，完跑紀念獎牌也結合總統府建築百年、第一銀行120周年及統一發票盃路跑10周年象徵圖案。

統一發票盃路跑邁入10周年，至今共舉辦42場次，吸引49萬人次參與；蘇建榮表示，統一發票盃路跑有3個重要意義，第一，鼓勵民眾消費索取發票，增加國家稅收以用於建設，並配合推廣雲端發票，結合行動支付，節能減碳；第二，民眾憑統一發票報名參加，捐助公益慈善團體，並可憑雲端發票、行動支付在活動攤位兌換超值商品，鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP；第三，鼓勵民眾走出戶外、跑出健康。