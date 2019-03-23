行動金融暗藏危機 四大風險不可不慎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）透過行動裝置進行金融交易，已成為智慧時代的日常，但專家警告，民眾享受便利的同時，也得注意此類交易暗藏風險。

趨勢科技列出四大應注意事項：

一、裝置遭到入侵。

危險的網站、電子郵件網路釣魚與通訊應用程式等，可能會下載惡意軟體，並感染裝置，使用戶行動裝置遭到入侵，點選郵件附件時，就會啟動感染程序。此外，經過越獄的裝置，也易受到惡意軟體感染，尤其是在開機時，因越獄裝置中用來驗證作業系統安全載入之加密鏈，已遭到破壞。

二、不安全或受感染的瀏覽器或應用程式，及假銀行應用程式。

行動銀行的交易，可透過使用者的瀏覽器或銀行應用程式進行，但瀏覽器進行銀行交易潛藏風險，有些木馬程式、指令碼注入或漏洞攻擊套件，會藉由偷渡式下載來感染裝置。此外，將密碼儲存於瀏覽器中也可能導致資料遭竊和帳戶遭到入侵。

三、網路遭到入侵。

公共場所的Wi-Fi 熱點，尤其是購物中心、廣場、旅館或咖啡廳等場所，特別容易受到駭客的惡意監控或網路監聽。未經加密及要求輸入密碼的Wi-Fi，更容易中標。使用者若不小心登入附近駭客電腦所運作的山寨熱點，資料恐怕立刻遭竊，導致銀行帳戶遭到入侵。

四、不安全的帳戶登入資料。

網路犯罪分子最喜歡使用釣魚郵件，誆騙使用者銀行帳戶遭駭，需登入以確認或變更密碼。通常信中會提供連結或按鈕，將使用者導至模仿銀行的假網站，利用該網站記錄登入銀行時的按鍵動作、名稱和密碼，用戶身分、金融資訊就會因而曝光。